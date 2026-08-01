Zlatá korouhev pro Janžurovou i pohled do filmového zákulisí. Slavonice mění program

Letní filmový a hudební festival Filmová Renesance Slavonice mění svůj formát a od 13. do 16. srpna poprvé spouští diváckou soutěž o cenu Zlatá korouhev. Tu za mimořádný přínos kinematografii převezme Iva Janžurová, přičemž čtyřdenní program nabídne česko-rakouské filmové premiéry i desítky koncertů.
Ocenění za mimořádný přínos kinematografii převezme na festivalu Iva Janžurová osobně za doprovodu dcery, herečky a režisérky Sabiny Remundové. Retrospektivní sekce divákům následně nabídne vybrané snímky z její filmografie, jako Kočár do Vídně, Petrolejové lampy a Morgianu.
Sté výročí narození scenáristy Miloše Macourka pak festival připomene projekcí komedie Pane, vy jste vdova!. Program zahajovacího večera doplní také premiéra dokumentu Veřejný prostor Františka Skály za osobní účasti výtvarníka a režiséra Petra Slavíka.
Důležitou součástí programu se stává česko-rakouská soutěž, která odráží geografickou polohu Slavonic na hranici. V jednom výběru se tak vedle sebe objeví rakouský snímek Napořád od Sandry Wollner a tuzemský Poberta Ondřeje Hudečka, kterého doprovodí herec Filip Kaňkovský. Mezinárodní sekce pak představí výrazné zahraniční tituly – španělsko-francouzský Sirât Olivera Laxeho a britské historické drama Hamnet režisérky Chloé Zhao.
Sekce Řemeslo přiblíží kinematografii z pohledu profesí stojících za vznikem filmů. Režisér Robert Hloz na příkladu svého sci-fi snímku Bod obnovy představí, jak v českých produkčních podmínkách vzniká žánrově ambiciózní film. Hudební skladatel Petr Mazoch zase povede masterclass k psychologickému snímku Co s Péťou?, kde popíše svůj přístup k tvorbě filmové hudby.
Paralelně s tím festival připomene 80. výročí pražské FAMU exkluzivním pásmem Next Generation, které ukáže raná studentská díla Jana Svěráka nebo Saši Gedeona. Klasickou linii podtrhne obnovená premiéra dramatu ...a bude hůř za účasti Petra Nikolaeva a němý film Erotikon s živým hudebním doprovodem kapely Neuvěřitelno. Odbornou část programu doplní prezentace připravovaných projektů a ukázky nejnovější kamerové a světelné techniky.
Filmové zážitky doplní hudební program čítající 37 koncertů a DJ setů. Žánrová dramaturgie propojí klasickou hudbu a folklor s gruzínskou polyfonií, jazzem i elektronikou. Z Berlína dorazí postpunková formace Errorr pod vedením Leonarda Kaageho z kultovních The Underground Youth. Domácí alternativní scénu pak zastoupí Never Sol s albem Rest Your Wound On Mine.
Kameny padaly ze skály. Okolí Neapole zasáhlo nejsilnější zemětřesení za čtyřicet let
Téměř tři desítky zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 4,7 stupně, které v pátek večer zasáhlo oblast u Neapole v jižní Itálii. Pět lidí muselo být hospitalizováno. Kvůli otřesům, které poškodily několik domů, musely úřady evakuovat asi 300 lidí, informovaly dnes podle agentury AFP místní úřady.
Žena se vrátila z Ugandy s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Odvezli ji na Bulovku
Fakultní nemocnice Bulovka v Praze přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy, řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Pravděpodobnost nákazy ženy je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví MZd Matyáše Fošuma známé zřejmě v neděli.
Jižní Moravu sužuje vedro, padly teplotní rekordy. Trvá výstraha před extrémní zátěží
Na jihu Moravy v sobotu padlo pět teplotních rekordů pro 1. srpen na stanicích, které měří 30 let a déle. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 37,5 stupně Celsia. Pro ČTK to uvedl Petr Hruška z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Brně.
Křetínský anglický West Ham neovládne, předsedkyně klubu mu podíl neprodá
Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane, spolupředsedkyně Vanessa Goldová mu svých 25,1 procenta akcí neprodá. Goldová dnes v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou.
Slavný horolezec Nirmal Purja zahynul pod lavinou. I s celou svou expedicí
Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech deset členů horolezecké expedice, kterou vedl známý sportovec Nirmal Purja. V sobotu to oznámila na sociálních sítích jeho společnost Elite Exped. V pátek se ještě šest z deseti členů výstupu na 12. nejvyšší horu světa pohřešovalo a záchranáři po nich pátrali.