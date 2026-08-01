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Kultura

Zlatá korouhev pro Janžurovou i pohled do filmového zákulisí. Slavonice mění program

Věra Pospíšilová

Letní filmový a hudební festival Filmová Renesance Slavonice mění svůj formát a od 13. do 16. srpna poprvé spouští diváckou soutěž o cenu Zlatá korouhev. Tu za mimořádný přínos kinematografii převezme Iva Janžurová, přičemž čtyřdenní program nabídne česko-rakouské filmové premiéry i desítky koncertů.

Filmový festival Filmová renesance Slavonice
Filmový festival Filmová renesance SlavoniceFoto: Filmová renesance Slavonice
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Ocenění za mimořádný přínos kinematografii převezme na festivalu Iva Janžurová osobně za doprovodu dcery, herečky a režisérky Sabiny Remundové. Retrospektivní sekce divákům následně nabídne vybrané snímky z její filmografie, jako Kočár do Vídně, Petrolejové lampy a Morgianu.

Sté výročí narození scenáristy Miloše Macourka pak festival připomene projekcí komedie Pane, vy jste vdova!. Program zahajovacího večera doplní také premiéra dokumentu Veřejný prostor Františka Skály za osobní účasti výtvarníka a režiséra Petra Slavíka.

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Důležitou součástí programu se stává česko-rakouská soutěž, která odráží geografickou polohu Slavonic na hranici. V jednom výběru se tak vedle sebe objeví rakouský snímek Napořád od Sandry Wollner a tuzemský Poberta Ondřeje Hudečka, kterého doprovodí herec Filip Kaňkovský. Mezinárodní sekce pak představí výrazné zahraniční tituly – španělsko-francouzský Sirât Olivera Laxeho a britské historické drama Hamnet režisérky Chloé Zhao.

Sekce Řemeslo přiblíží kinematografii z pohledu profesí stojících za vznikem filmů. Režisér Robert Hloz na příkladu svého sci-fi snímku Bod obnovy představí, jak v českých produkčních podmínkách vzniká žánrově ambiciózní film. Hudební skladatel Petr Mazoch zase povede masterclass k psychologickému snímku Co s Péťou?, kde popíše svůj přístup k tvorbě filmové hudby.

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Paralelně s tím festival připomene 80. výročí pražské FAMU exkluzivním pásmem Next Generation, které ukáže raná studentská díla Jana Svěráka nebo Saši Gedeona. Klasickou linii podtrhne obnovená premiéra dramatu ...a bude hůř za účasti Petra Nikolaeva a němý film Erotikon s živým hudebním doprovodem kapely Neuvěřitelno. Odbornou část programu doplní prezentace připravovaných projektů a ukázky nejnovější kamerové a světelné techniky.

Filmové zážitky doplní hudební program čítající 37 koncertů a DJ setů. Žánrová dramaturgie propojí klasickou hudbu a folklor s gruzínskou polyfonií, jazzem i elektronikou. Z Berlína dorazí postpunková formace Errorr pod vedením Leonarda Kaageho z kultovních The Underground Youth. Domácí alternativní scénu pak zastoupí Never Sol s albem Rest Your Wound On Mine.

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