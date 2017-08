Živé kino představí ještě nedokončené dokumenty. Ve střižně nebo u režiséra doma

před 43 minutami

Projekt Živé kino letos za účasti režisérů uvede několik českých dokumentárních filmů těsně před dokončením. Předpremiérové projekce diváci uvidí přímo v místech, kde snímky vznikaly - ve filmové střižně nebo v režisérově obýváku. Přesná místa promítání však zůstávají do poslední chvíle utajena. Akce se koná od 28. srpna do 3. září a pojedenácté předznamená podzimní Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava.

Diváci mohou díky projektu Živé kino vést otevřený rozhovor s tvůrci dokumentu přímo v místě, kde film vzniká.

Jak získat vstupenky na Živé kino V den promítání po deváté ráno pošlete SMS ve správném tvaru na číslo 732 556 209. Pokud budete mezi prvními, telefonicky dostanete potvrzené místo konání. Vstupné na všechna promítání je zdarma.





NAZEV FILMU 1 - rezervace pro 1 osobu

NAZEV FILMU 2 - rezervace pro 2 osoby Na jedno telefonní číslo je možné rezervovat maximálně 2 osoby na každý promítací termín.

"Nejednou se stalo, že režisérova zkušenost z této projekce vedla k doplnění či proměně výsledného snímku," říká ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmu Ji.hlava Marek Hovorka.

Jako první diváci navštíví místo vzniku filmu Planeta Česko dokumentaristy Mariana Poláka. Snímek je expedicí do fascinujících koutů české přírody, která prochází ozdravným procesem. Nabídne dobrodružné příběhy zvířat a rostlin, které se každodenně odehrávají kolem nás.

Během druhého večera se představí mladí talentovaní filmaři a filmařky, kteří letos na jaře zvítězili v soutěži námětů projektu My Street Films. Po dobu čtyř měsíců pracovali na svých filmech pod vedením dokumentaristů Violy Ježkové a Iva Bystřičana.

Život Milouše Jakeše, svět Tomáše Bati a hodně práce za málo peněz

Do světa legendárního komunistického tajemníka Milouše Jakeše diváky ve čtvrtek 31. srpna zavede snímek Milda dokumentaristy Pavla Křemena. Diváci se ve snímku seznámí nejen s jeho současným životem, ale i s místy spjatými s jeho minulostí.

Během dvacátých let minulého století začal Tomáš Baťa budovat okolo svých továren nová města. On a jeho bratr založili po celém světě více než třicet takovýchto satelitních projektů. Batalives je titul nového snímku režisérského dua Petr Babinec a Karolína Zalabáková. Film 1. září divákům představí pět vybraných Baťových měst prostřednictvím příběhů lidí, kteří v nich dnes žijí.

Mladí lidé, kteří se narodili ve Vietnamu, ale celý život žijí České republice, se pohybují na hraně dvou kultur, ale nejsou úplnou součástí ani jedné z nich. Krátký animovaný film Malá režisérky Diany Cam Van Nguyen popisuje dospívání mladé dívky. Bo Hai filmaře Dužana Duonga je inscenovaný, ale autentický příběh z jedné pražské večerky. Na vietnamskou vlnu naladí diváky Živé kino v sobotu 2. září.

Téměř pětina Čechů pracuje za částku nižší než 83 korun na hodinu. Existuje pro ně specifické označení - pracující chudí. Režisérka Apolena Rychlíková se spolu s novinářkou Sašou Uhlovou vydává referovat o nízkopříjmových zaměstnáních do různých koutů republiky. Živé kino završí v neděli 3. září projekce filmu Hranice práce, který vznikl v rámci dokumentárního filmu České televize Český žurnál.

"Během projekce poprvé odhalíme celý projekt, ve kterém jsme během osmi měsíců pronikaly do zákulisí nejhůře placených zaměstnání u nás. Diváci Živého kina tak budou první, kteří se dozví, jak to celé probíhalo a co jsme zjistily," uvedla režisérka Apolena Rychlíková.