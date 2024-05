Hraje, zpívá, tančí. Zendaya nikdy nebyla slavnější, letos je filmovou hvězdou roku

Na svůj zřejmě dosavadní vrchol slávy vystoupala někdejší dětská herečka, dnes sedmadvacetiletá Zendaya. Letos už byla hvězdou dvou hollywoodských snímků - sci-fi Duna: Část druhá, které je zatím nejúspěšnějším filmem roku, a tenisového dramatu Rivalové. Teď se navíc stihla zhostit role jedné z hostitelek plesu Met Gala v newyorském Metropolitním muzeu umění.

Jak píše agentura AFP, na tomto módním večírku roku a celosvětově sledované společenské akci pro zvané Američanka oslnila dvěma róbami a opět ovládla sociální sítě. Zdaleka to nebylo poprvé.

Zendaya, která je se 184 miliony sledujícími 23. celosvětově nejsledovanějším účtem na Instagramu, se díky teenagerskému seriálu Euforie nejprve stala nejmladší držitelkou televizní ceny Emmy v kategorii drama.

Kromě toho vydala album, tančila, pracovala jako modelka, hrála v superhrdinských filmech od Marvelu a dnes je také producentkou. Momentálně se skví na obálkách britského i amerického vydání časopisu Vogue a také podle deníku Guardian je teď asi nejslavnější, co kdy byla.

"Zendaya jako by s námi byla tisíce let. Jako by už prožila spoustu životů, přesto působí svěže jako jaro," řekl předloni poeticky časopisu Time režisér Denis Villeneuve, který ji obsadil do obou dílů velkorozpočtového sci-fi Duna. "Má v sobě cosi nadčasového. Dokáže všechno, na co si vzpomene. Opravdu z ní bude kulturní ikona," prorokoval Villeneuve.

Na parket

Narodila se jako Zendaya Coleman v září 1996 v americké Kalifornii dvěma učitelům. Otec je Afroameričan nigerijského původu, matka má německé a skotské předky. Podle rodičů byla v mládí extrémně stydlivá. Nejdřív ji zajímal sport, zejména basketbal, pak objevila hiphopový tanec a divadlo. Zejména díky matce, která si v létě přivydělávala druhou prací na kalifornské shakespearovské scéně.

"Jako malá vždycky žadonila, abych ji vzala podívat se na zkoušku," vzpomínala matka v roce 2021, jak osmiletá Zendaya s burritem v jedné ruce a džusem Snapple ve druhé nemohla odtrhnout oči od dění na jevišti.

Když pak sama začala účinkovat ve školních hrách, rodiče usoudili, že má talent, a vzali ji do Los Angeles. Ve čtrnácti letech Zendaya udělala konkurz do seriálu Na parket! od Disney Channelu. Vyprávěl o dvou nejlepších kamarádkách, jejichž snem je stát se profesionálními tanečnicemi.

Rodiče se s dospívající dívkou následně přestěhovali do Los Angeles, aby se Zendaya mohla plně soustředit na kariéru. Kromě herectví se věnovala modelingu, spolupracovala se značkami Louis Vuitton, Valentino, Tommy Hilfiger nebo Bulgari.

"Co se týče dětí, slávy a dospívání na očích veřejnosti, zpětně mám z toho smíšené dojmy. Už tehdy jsem se dostala do role, kdy jsem živila celou naší rodinu, a jak jsme to měli doma takhle prohozené, nutilo mě to být zodpovědná a dospělejší mnohem dřív, než je normální," vzpomíná herečka v časopisu Vogue.

Úspěch ale měla takřka okamžitý. Roku 2013 vydala debutové popové album, načež se čtyři roky nato poprvé objevila na plátnech kin ve velkorozpočtovém filmu Spider-Man: Homecoming. Ztvárnila v něm MJ, přítelkyni Petera Parkera alias Spider-Mana hraného Tomem Hollandem.

Nejpozději v době, kdy mimo jiné v Česku natáčeli pokračování Spider-Man: Daleko od domova uvedené roku 2019, už se s Angličanem dali dohromady také ve skutečném životě a dodnes tvoří pár, píše agentura AFP.

Podle ní ale opravdový zlom v Zendayině kariéře přinesl až temný seriál o dospívajících Euforie od stanice HBO, ve kterém naplno uplatnila svůj herecký talent.

V obou dosavadních řadách Zendaya hraje problematickou hrdinku Rue, sympatickou, avšak manipulativní teenagerku, která zápasí se závislostí a sebedestruktivním chováním.

Díky této roli v roce 2020, kdy jí bylo čtyřiadvacet, poprvé obdržela cenu Emmy pro nejlepší herecký výkon. Další přidala dva roky nato, kdy televize uvedla druhou řadu. Ta vynesla Zendaye i Zlatý glóbus.

2:24 Obě řady seriálu Euforie lze vidět s českými titulky na HBO Max. | Video: HBO

Intenzivní příprava

Mezitím se Zendaya spíše mihla v prvním díle sci-fi Duna, přestože marketingová kampaň její roli zdůrazňovala. Následně se její postava vzpurné Chani stala jednou z protagonistek letošního pokračování Duna: Část druhá. Od únorové premiéry celosvětově utržilo přes 710 milionů dolarů, v přepočtu asi 16,2 miliardy korun, a zůstává zatím komerčně nejúspěšnějším filmem roku.

Aktuálně mohou také čeští diváci vidět Zendayu v tenisovém dramatu o milostném trojúhelníku nazvaném Rivalové. Zendaya hraje bývalou nadanou tenistku Tashi, která se po úrazu stala koučem svého manžela - a nyní mu chce pomoct zvítězit nad jeho bývalým nejlepším kamarádem, se kterým Tashi kdysi chodila.

Herečka dostala scénář v době, kdy točila Euforii. A postava Tashi ji hned zaujala. "Je to žena, která se nemusí podbízet, aby se někomu zavděčila. Je jí úplně jedno, co si o ní myslí ostatní. Nežádá po nikom žádné odpuštění. To mi přišlo osvěžující," shrnula herečka na tiskové konferenci.

Na film se připravovala s bývalým profesionálním tenistou a koučem Bradem Gilbertem. Nejdřív s ním chodila pozorovat univerzitní zápasy kalifornské Pepperdinské univerzity. Následovaly tři měsíce tréninku a čtyři měsíce natáčení v Bostonu i New Yorku, popsal deník New York Times.

"Myslím, že vidět skutečný univerzitní zápas naživo ji pomohlo uvědomit si, nakolik je i univerzitní tenis intenzivní," sdělil Gilbert listu Washington Post.

Zendaya byla s přehledem nejsledovanější osobností na obou světových premiérách - jak na Rivalech, tak na prvním uvedení Duny 2, kam přišla v avantgardním obleku připomínajícím robotku. "Jsem hodně plachá. Šaty mi pomáhají vytvořit si postavu, do které vklouznu, když jsem na červeném koberci. Šaty jsou pro mě trochu jako brnění," konstatovala nedávno.

V aktuálním čísle časopisu Vogue o ní mluví třeba stylista Law Roach, který se Zendayou spolupracuje od jejích čtrnácti let. "Všichni vždycky říkají, jak bývá na akcích zapálená. To samozřejmě je. Ale zároveň by ze všeho nejradši seděla doma neupravená se svým psem a dívala se na Harryho Pottera," popsal stylista, podle nějž Zendaya například moc nechodí na večírky.

Už bylo načase

Britský deník Guardian si všímá, že v letošních Rivalech má Zendaya plnohodnotnou dramatickou roli. Herečka film chytře využila k tomu, aby obrátila svou kariéru od někdejších pohledných dospívajících dívek k dospělejším, složitějším postavám, a přitom si zachovala přízeň nejmladších diváků.

"Od chvíle, co mi bylo šestnáct, hraju šestnáctileté holky. Je fajn dostat konečně postavu, která není dítě. Už bylo načase," prohlásila pro server Variety.com o Rivalech, ve kterých mimo jiné poprvé hraje matku - přestože její dítě má v příběhu spíš symbolickou roli.

Od hudby si Zendaya zatím dává pauzu. Podle agentury AFP naposledy předloni nazpívala skladby Elliot's Song a I'm Tired, které pro soundtrack k Euforii zkomponoval anglický producent Labrinth.

Minulý měsíc v rozhovoru vysvětlila, že ji odrazuje byznysová stránka hudebního průmyslu. Nevylučuje ale, že "někdy zase natočím nějakou písničku".

Momentálně herečce nejvíc záleží na tématech jako dostatečně pestrém zastoupení menšin v Hollywoodu.

Už jako dětská hvězda apelovala Zendaya na to, aby rodinu v disneyovském seriálu Tajný život K.C., kde ztvárnila dětskou špionku, nehráli běloši, nýbrž černoši. Později vícekrát podpořila LGBTQ+ komunitu a protesty Black Lives Matter nebo kritizovala, jak módní průmysl udržuje konvenční představu krásy.

"Já jsem ten typ černé holky, kterou Hollywood přijal, ale tohle rozlišování musí skončit," prohlásila v jednom interview herečka, jejíž matka má bílou a otec černou barvu pleti. "Jako černoška se světlejší pletí jsem v tomto ohledu privilegovaná. A tak svého privilegia využívám, abych vám ukázala, kolik je v afroamerické komunitě krásy," dodala.