Zemřela významná česká keramička Jindřiška Radová, bylo jí 96 let

Úřady v Albánii vyšetřují pětici Čechů a dva Rusy kvůli podezření ze špionáže během vojenského cvičení Defender Europe 21, které v Albánii pořádala Severoatlantická aliance za účasti USA a 25 dalších členských států od 29. dubna. O krocích albánského státního zástupce informovala balkánská tisková agentura IBNA. Všichni podezřelí podle ní mezitím opustili zemi.

Češi, kteří společně cestovali po Albánii v pronajatém autě od 1. do 11. května, jsou podezřelí z fotografování velitelství NATO na letecké základně Kuçova a cvičení amerických vojáků v Drači, uvedla IBNA. Albánská tajná služba podle agentury během manévrů sledovala deset lidí.

Zpravodajci si podle albánské edice serveru Euronews všimli dvou ruských občanů, kteří přijeli do Albánie právě v době aliančního cvičení. Sedmačtyřicetiletý Vladislav Čerkasov vzbudil pozornost bezpečnostní skupiny tím, že za cíl své cesty označil přístav Drač, který byl ústředním bodem cvičení. V Tiraně se ubytoval v luxusním hotelu pod falešnou identitou, než se přestěhoval do Drače. Další ruský občan, údajný obchodník Georg Budanov, byl z Albánie vyhoštěn poté, co se pohyboval v blízkosti vojenského cvičení. IBNA dodala, že inspektoři mají podezření, že Rusové se snažili získat důvěrné informace o vojenských operacích.

Cvičení Defender Europe 21 bylo dosud největším vojenským cvičením, jaké se kdy v Albánii konalo. Kromě balkánské země zahrnovalo i prostory v dalších zemích od Baltu po Afriku. Začalo koncem dubna a skončilo 26. června, dodala IBNA.