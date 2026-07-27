Zemřela Vlasta Pavelcová, držitelka Thálie za celoživotní mistrovství v baletním oboru

Ve věku 94 let zemřela v neděli baletka Vlasta Pavelcová. ČTK to v pondělí sdělil její syn Ivan Tomášek. Do poloviny 70. let zasvětila tři desetiletí ostravskému jevišti, kde působila jako sólistka. Národní divadlo Moravskoslezské ji dnes označilo za jednu z nejvýznamnějších osobností tamního baletu. V roce 2003 dostala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství v baletním oboru.
Pavelcová se narodila 14. srpna 1931 v Ostravě-Vítkovicích. Do Státního divadla Ostrava nastoupila v roce 1946, jako sólistka působila v letech 1950 až 1976. Nastudovala hlavní role v téměř sedmi desítkách baletních představení. S ostravským divadlem hostovala v Itálii, Německu, Rakousku, Polsku a bývalém Sovětském svazu.
Soudobí odborníci ji označovali za technicky vyzrálou, klasickou i moderní balerínu oduševnělého, žensky přitažlivého zjevu. „Patřila k umělkyním, které dokázaly upoutat pozornost diváka ještě předtím, než se daly do pohybu,“ uvedlo divadlo. Dodalo, že Pavelcová měla nepřehlédnutelnou jevištní energii, noblesu a schopnost propůjčit baletním postavám silný vnitřní život. Byla představitelkou lyrických, dramatických i tragických hrdinek.
Jejím prvním učitelem a choreografem se stal Emerich Gabzdyl, tehdejší šéf ostravského baletu. Již v devatenácti letech jí svěřil jednu z nejnáročnějších rolí klasického repertoáru - Odettu v Labutím jezeře. Později tančila také například Svanildu v Coppélii, Dívku v Podivuhodném mandarínovi, Julii v Romeovi a Julii, Desdemonu v Othellovi, Zaremu v Bachčisarajské fontáně nebo titulní postavy ve Viktorce a Maryčce Magdónové.
„Významné místo v její kariéře zaujímala role Sulamit v Legendě o Josefovi Richarda Strausse. Za její ztvárnění byla roku 1959 oceněna na Světovém festivalu mládeže ve Vídni,“ uvedlo divadlo. Obdržela také státní vyznamenání Za vynikající práci a roku 1972 byla jmenována zasloužilou umělkyní.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina pokračují ve vzájemných úderech, Rusko hlásí dva mrtvé
Při ukrajinském vzdušném útoku zemřeli v ruském městě Rostov na Donu dva lidé, dalších pět utrpělo zranění. Informoval o tom v pondělí podle agentury Reuters gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar. V ruském Belgoradu podle místních úřadů ukrajinský dronový útok zranil 12 lidí, včetně dvou dětí. Ruský vzdušný útok pak zranil pět lidí v ukrajinské Sumské oblasti.
První prezidentské volby po deseti letech. Lidé na Haiti půjdou k volebním urnám v prosinci
První prezidentské volby na Haiti po deseti letech by se měly uskutečnit letos 13. prosince. Nové datum voleb dnes podle agentury Reuters stanovila haitská volební rada. Podle dřívějších plánů se měly volby konat na konci srpna. Haiti ale z velké části už řadu let ovládají zločinecké gangy, což komplikuje i realizaci hlasování.
Bukurešť reagovala na opakované narušení vzdušného prostoru vyhoštěním ruského diplomata
Rumunsko v pondělí nařídilo vyhoštění člena personálu ruského velvyslanectví, informovala agentura AFP. Podle ní jde o reakci na opakované porušování vzdušného prostoru Rumunska ruskými drony v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Od pátku do neděle rumunské stíhačky zničily tři drony, které vletěly do tamního vzdušného prostoru. V pondělí kvůli ruskému dronu znovu zasahovaly.
Střelba na festivalu: tři mrtví, zraněné je i dvouleté dítě. Policie má možného střelce
Při střelbě v americkém městě Seattle zemřeli nejméně tři lidé. Další čtyři osoby, včetně dvouletého dítěte, utrpěly zranění. Policie zadržela možného střelce, ale motiv zatím nezná, informovala americká média. Zástupce šéfa místní policie uvedl, že šlo zřejmě o přestřelku mezi dvěma lidmi a veřejnosti již žádné nebezpečí nehrozí.
Útok v Paříži: muž pobodal ženy, zastavili jej kolemjdoucí. Jeden z nich vypráví
Francouzská policie zadržela muže, který v pondělí v Paříži pobodal tři ženy, z nichž dvě mají těžká zranění. Médiím to sdělil ministr vnitra Laurent Nuňez. Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují.