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Kultura

Zemřela Vlasta Pavelcová, držitelka Thálie za celoživotní mistrovství v baletním oboru

ČTK

Ve věku 94 let zemřela v neděli baletka Vlasta Pavelcová. ČTK to v pondělí sdělil její syn Ivan Tomášek. Do poloviny 70. let zasvětila tři desetiletí ostravskému jevišti, kde působila jako sólistka. Národní divadlo Moravskoslezské ji dnes označilo za jednu z nejvýznamnějších osobností tamního baletu. V roce 2003 dostala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství v baletním oboru.

Ceny Thálie 2002, Vlasta Pavelcová
Ceny Thálie 2002, Vlasta Pavelcová - cena za celoživotní dílo - balet. COLOR > 23.03.2003,Image: 81108198, License: Rights-managed, Restrictions: Při použití tohoto snímku povinnost uvést kredit ve formě: VÁCLAV PANCER / MAFRA / Profimedia, Model Release: no , Credit line: VÁCLAV PANCER / MFDNES + LN / ProfimediaFoto: Profimedia – VÁCLAV PANCER / MFDNES + LN / Profimedia
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Pavelcová se narodila 14. srpna 1931 v Ostravě-Vítkovicích. Do Státního divadla Ostrava nastoupila v roce 1946, jako sólistka působila v letech 1950 až 1976. Nastudovala hlavní role v téměř sedmi desítkách baletních představení. S ostravským divadlem hostovala v Itálii, Německu, Rakousku, Polsku a bývalém Sovětském svazu.

Soudobí odborníci ji označovali za technicky vyzrálou, klasickou i moderní balerínu oduševnělého, žensky přitažlivého zjevu. „Patřila k umělkyním, které dokázaly upoutat pozornost diváka ještě předtím, než se daly do pohybu,“ uvedlo divadlo. Dodalo, že Pavelcová měla nepřehlédnutelnou jevištní energii, noblesu a schopnost propůjčit baletním postavám silný vnitřní život. Byla představitelkou lyrických, dramatických i tragických hrdinek.

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Jejím prvním učitelem a choreografem se stal Emerich Gabzdyl, tehdejší šéf ostravského baletu. Již v devatenácti letech jí svěřil jednu z nejnáročnějších rolí klasického repertoáru - Odettu v Labutím jezeře. Později tančila také například Svanildu v Coppélii, Dívku v Podivuhodném mandarínovi, Julii v Romeovi a Julii, Desdemonu v Othellovi, Zaremu v Bachčisarajské fontáně nebo titulní postavy ve Viktorce a Maryčce Magdónové.

„Významné místo v její kariéře zaujímala role Sulamit v Legendě o Josefovi Richarda Strausse. Za její ztvárnění byla roku 1959 oceněna na Světovém festivalu mládeže ve Vídni,“ uvedlo divadlo. Obdržela také státní vyznamenání Za vynikající práci a roku 1972 byla jmenována zasloužilou umělkyní.

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