Více než rok po svém muži, světoznámém spisovateli Milanu Kunderovi, tuto sobotu ráno ve Francii zemřela jeho manželka Věra Kunderová. Bylo jí 88 let. O úmrtí informovala Moravská zemská knihovna. Někdejší hlasatelka Československého rozhlasu a posléze televize byla desítky let autorovou asistentkou a literární agentkou. Dohlížela také na překlad jeho francouzsky psaných románů do češtiny.