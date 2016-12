Zemřela královna romské hudby Esma Redžepová. Bojovnici za emancipaci romských žen bylo 73 let

11. 12. 2016

Ve věku 73 let zemřela v makedonské metropoli Skopje uznávaná královna romské hudby Esma Redžepová. Ještě v červnu přitom téměř hodinu zpívala v Bělehradě před vyprodaným sálem. Proslula jako odhodlaná bojovnice za emancipaci romských žen, čelila rasismu i předsudkům mezi Romy.

Skopje – Uznávaná královna romské hudby Esma Redžepová zemřela v neděli ráno v makedonské metropoli Skopje, bylo jí 73 let. Oznámila to nemocnice, kde byla zpěvačka ošetřována. Makedonská média informovala, že umělkyně podlehla v boji s nemocí. Pohřbena by měla být v pondělí.

V červnu Redžepová téměř hodinu zpívala v Bělehradě před vyprodaným sálem za doprovodu bosenskohercegovinské skupiny Mostar Sevdah Reunion. Svým vystoupením podle agentury AFP strhla celé publikum, které tvořili její mladí i starší obdivovatelé.

Redžepová, která byla provdána za makedonského umělce Steva Teodosijevského, proslula i jako odhodlaná bojovnice za emancipaci romských žen. Neohroženě čelila rasismu i předsudkům dokonce mezi Romy. Část romské veřejnosti považovala za nepříhodné, aby žena veřejně zpívala, a dokonce jí vyčítala i sňatek s neromským mužem.

Uznání si zpěvačka vydobyla rovněž svými humanitárními aktivitami. Vlastní potomky sice neměla, ale podle médií adoptovala několik desítek dětí.

autor: ČTK