Zemřela slovenská herečka a spisovatelka Milka Zimková

Zimková, jež se kromě herectví věnovala i psaní scénářů a režii, zemřela v nemocnici. Oznámili to její bývalý manžel, malíř Ondrej Zimka, a dcera Milina Zimková.

Rodačka z obce Okružné u Prešova ve své tvorbě používala východoslovenské nářečí a často se vracela do prostředí východního Slovenska. Milka Zimková vystudovala herectví v Bratislavě a na pražské DAMU, rok pracovala v divadle ve slovenské Trnavě. Svou první a nejznámější knihu Pásla koně na betóně vydala roku 1980, dva roky nato ji zfilmoval Štefan Uher.

Tato smutná komedie se odehrává v zapadlé vesnici na východě Slovenska. Líčí život činorodé svobodné matky a její dospívající dcery poznamenaný trpkými zkušenostmi s mužskou bezohledností. Zápletka se točí okolo sedmnáctileté Pavly, jež pochází z dávné nemanželské známosti a která sama otěhotní s nezodpovědným vojákem z Čech. Ten se však musí oženit s jinou dívkou.

Zimková ve filmu ztvárnila matku, její dceru hrála Veronika Jeníková. Pro velký úspěch se snímek roku 1995 dočkal pokračování nazvaného jen …kone na betóne, v němž si také Milka Zimková zopakovala roli stárnoucí matky a nově už i babičky.

Podle herce a režiséra Miroslava Krobota by se umělci neměli bát víc mluvit o tom, co se děje ve světě. Řekl to tento měsíc v pořadu Spotlight. | Video: Jakub Zuzánek