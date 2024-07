Hrála s Nicholsonem v Osvícení, točila s Altmanem. Zemřela herečka Shelley Duvall

Natočila sedm filmů s režisérem Robertem Altmanem, který ji v 70. letech přivedl ke kinematografii, přičemž za snímek Tři ženy získala cenu pro nejlepší herecký výkon na festivalu ve francouzském Cannes. Zemřela americká herečka a producentka Shelley Duvall. Texaské rodačce s velkýma očima bylo 75 let.

O úmrtí ve čtvrtek večer informoval server The Hollywood Reporter. Herečka zesnula ve spánku na komplikace spojené s diabetem. Žila doma ve městě Blanco ve státě Texas.

"Má drahá, sladká, úžasná životní partnerka a přítelkyně nás opustila. V poslední době příliš trpěla, teď je volná," sdělil Dan Gilroy, který byl jejím partnerem od roku 1989.

Shelley Duvall debutovala v Altmanově komedii Brewster McCloud z roku 1970, kde ztvárnila dospívající průvodkyni. Hned rok nato zpodobnila nevěstu na objednávku ve filmu McCabe a paní Millerová od téhož režiséra.

Dále s Altmanem spolupracovala na titulech Zloději jako my, Nashville, Buffalo Bill a indiáni nebo Tři ženy z roku 1977. Právě její postavu fantazírující lázeňské ošetřovatelky Millie Lammoreaux v tomto psychologickém dramatu mnozí považují za nejlepší výkon, jaký kdy odvedla, píše britský deník The Guardian.

Do povědomí publika se však herečka nejvýrazněji zapsala rolí manželky spisovatele se sekerou, kterého v hororu Osvícení z roku 1980 ztvárnil Jack Nicholson. Film vznikal v průběhu 13 měsíců a konkrétně scénu, v níž ji Nicholsonova postava mučí baseballovou pálkou, režisér podle svědků natáčel 127krát.

Než Shelley Duvall v polovině 90. let utekla z Hollywoodu do rodného Texasu, dařilo se jí nejen jako všestranné a jedinečné herečce, byla i vedoucí vlastní produkční společnosti Think Entertainment. Tvořila inovativní dětské pořady pro kabelovou televizi, za něž byla dvakrát nominována na televizní cenu Emmy.

Video: Trailer z filmu Osvícení