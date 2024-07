Zemřela oceňovaná irská spisovatelka Edna O'Brien. Její knihy doma nejprve pálili

Po dlouhé nemoci tuto sobotu zesnula Edna O'Brien, řazená k nejlepším irským spisovatelkám. Bylo jí 93 let. O úmrtí informovalo její nakladatelství Faber. V roce 2003 byla autorka hostem Festivalu spisovatelů Praha.

Senzaci vzbudila již prvotinou The Country Girls (Venkovská děvčata) z roku 1960, kterou pobouřila tehdy silně katolickou a konzervativní rodnou zemi. Kniha byla v Irsku zakázána, a dokonce i pálena. Autorce však vynesla mezinárodní uznání.

Edna O'Brien vydala více než 20 knih. Většinu z nich tvořily romány a povídkové sbírky. Napsala také pět divadelních her a čtyři díla literatury faktu. Ve svých prózách zpochybňovala náboženské, sexuální a genderové hranice Irska. Psala až do 90 let. Její poslední román Girl (Dívka) z roku 2019 vypráví o děvčatech unesených v Nigérii teroristickou skupinou Boko Haram.

Její líčení ženských zkušeností bylo tak univerzální, že v roce 2021 obdržela nejvyšší francouzské kulturní vyznamenání. V českém překladu Wandy Zámecké vyšla v 60. letech její kniha Děvče se zelenýma očima a v novém tisíciletí ještě bilingvní verze její divadelní hry Virginia o životě anglické spisovatelky Virginie Woolfové. Hru v překladu Ivany Bozděchové uvedlo pražské Divadlo Kolowrat.

Edna O'Brien se narodila roku 1932 v odlehlém koutě západního Irska. Její bigotní rodina neměla pro literaturu pochopení. Po absolvování základní školy chodila do klášterní školy. V roce 1950 získala licenci jako farmaceutka. V létě roku 1954 se vdala za irského spisovatele Ernesta Géblera, který měl české židovské kořeny. S ním i dvěma syny se odstěhovala do Londýna, kde pracovala pro nakladatelství. Po jejích literárních úspěších se však s manželem odcizili a později rozvedli.

"Edna byla nebojácnou pravdivou vypravěčkou, vynikající spisovatelkou. Měla morální odvahu konfrontovat irskou společnost se skutečnostmi, které byly dlouho ignorovány a potlačovány," uvedl irský prezident Michael Higgins, který spisovatelku označil za svou drahou přítelkyni.

"Přestože krása jejího díla byla v zahraničí okamžitě uznána, je důležité připomenout nepřátelskou reakci těch, kdo si přáli, aby životní zkušenosti žen zůstaly daleko od světa irské literatury. Naštěstí jsou dnes knihy Edny O'Brien uznávány jako vynikající umělecké dílo," dodal prezident. Ten se autorce v roce 2015 omluvil za pohrdání, které se na ni kdysi ve vlasti sneslo.