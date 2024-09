Zemřela hvězda americké country hudby Kris Kristofferson

Ve věku 88 let zemřel americký zpěvák, herec a skladatel Kris Kristofferson, který patřil k nejslavnějším osobnostem country hudby. Poslední chvíle strávil v klidu, obklopen nejbližšími doma na havajském ostrově Maui, oznámil v pondělí podle agentury AP mluvčí rodiny.

Kristofferson měl v posledních dvou dekádách problémy s pamětí. Rodina neuvedla, co bylo příčinou jeho smrti.

Vnuk švédských přistěhovalců se narodil roku 1936 v Brownsville v Texasu. Díky stipendiu pro nadané studoval v anglickém Oxfordu literaturu, původně se chtěl stát spisovatelem. Později narukoval do armády a létal s vrtulníkem. Armádní kariéru však opustil, přesídlil do bašty country hudby v Nashvillu a začal skládat hloubavé, poetické country písně - například pro asi největší hvězdu žánru Johnnyho Cashe napsal Sunday Morning Coming Down.

Písničkářovu cestu ke slávě, zahrnující několik cen Grammy, odstartovalo album nazvané jednoduše Kristofferson z roku 1970. Obsahovalo i megahit Me and Bobby McGee, jejž nazpívala také Janis Joplin. Jeho skladby jen do 80. let minulého století nahrálo přes 450 interpretů.

Na plátnech kin Kristofferson exceloval roku 1973 rolí desperáta Kida v takzvaném anti-westernu Pat Garrett a Billy Kid. Úspěch měl i snímek Alice už tu nebydlí od Martina Scorseseho. Po boku Barbry Streisand si zahrál ve snímku Zrodila se hvězda z roku 1976, který mu přinesl Zlatý glóbus za nejlepší herecký výkon.

Jeho kariéru pak zbrzdila účast v propadáku Nebeská brána. Drama Písničkář z roku 1984 jej ale vrátilo na scénu a s kolegou Williem Nelsonem si za hudbu připsal nominaci na Oscara. V superformaci Highwayman s Cashem, Nelsonem a Waylonem Jenningsem pak v polovině 80. let zazářil opět také v hitparádách. Po roce 1998 byl k vidění například v upírské trilogii Blade, objevil se také ve sci-fi thrilleru Svěrací kazajka s herečkou Keirou Knightley.

Krise Kristoffersona mohli třikrát poznat Češi. V letech 2007 a 2012 vystoupil v pražském Kongresovém centru, pět let nato se představil ještě na zámku Sychrov.

Video: Kris Kristofferson zpívá Me and Bobby McGee