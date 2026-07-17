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Kultura

Zemřela irská oscarová herečka Brenda Frickerová. Bylo jí 81 let

ČTK

V Dublinu ve čtvrtek večer po vleklých zdravotních problémech zemřela irská oscarová herečka Brenda Frickerová. Bylo jí 81 let. V pátek o tom informovala agentura AP. Frickerovou čeští diváci znají například jako holubí ženu ze snímku Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).

Brenda Frickerová s Oscarem pro nejlepší herečku ve vedlejší roli (v životopisném dramatu Moje levá noha), 26. března 1990.
Brenda Frickerová s Oscarem pro nejlepší herečku ve vedlejší roli (v životopisném dramatu Moje levá noha), 26. března 1990.Foto: Reuters – Blake Sell
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Frickerová, která se narodila v únoru 1945 v Dublinu, se mezi lety 1964 až 2024 objevila ve více než 90 filmech a televizních pořadech. V roce 1990 se stala první Irkou, jež získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, a to za ztvárnění Bridget Faganové Brownové v životopisném dramatu Moje levá noha (1989).

Hrála matku Christyho Browna, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou a ovládal pouze svou levou nohu. Daniel Day-Lewis za roli Christyho dostal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon.

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Proslavila se také rolí holubí ženy ve filmu Sám doma 2, což byla bezdomovkyně, která se v newyorském Central Parku spřátelila s postavou Macaulaye Culkina a v závěru filmu jej zachránila před dvěma pomstychtivými zloději. Hrála také po boku australské kolegyně Cate Blanchettové v dramatu Veronica Guerin (2003) o irské investigativní novinářce zavražděné v roce 1996.

Frickerová ve své autobiografii She Died Young: A Life in Fragments (Zemřela mladá: Život v úlomcích) vylíčila šťastné zážitky z dětství se svou sestrou Granií i svůj boj s překonáváním následků sexuálního násilí a psychických problémů, kvůli nimž několikrát skončila v léčebně. List The Sunday Times knihu vydanou loni v září zařadil na svůj seznam bestsellerů.

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Web deníku The Irish Times Frickerovou v roce 2020 zařadil na 26. pozici z 50 největších irských filmových herců. Na začátku letošního roku se také stala čestnou občankou Dublinu.

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„Nikdy už neuvidíme nikoho jako ona a svět je bez ní chudší. Bylo mi ctí ji znát, milovat a pracovat s ní. Vždy bude mít místo v mém srdci i v srdcích mnoha filmových a televizních fanoušků po celém světě,“ uvedl v prohlášení hereččin agent Phil Belfield.

„Skutečně patřila k největším osobnostem, které tato země kdy dala světu, a byla velvyslankyní irského talentu na světové scéně. Zkrátka a dobře, takovou osobnost už nikdy neuvidíme,“ dodal irský vicepremiér Simon Harris.

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