Přeskočit na obsah
Benative
17. 8. Petra
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Zemřela herečka Hayden Panettiereová, známá ze seriálů Nashville či Hrdinové. Bylo jí 36 let

ČTK

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom v pondělí s odvoláním na otce herečky informovala americká média včetně ABC News. Příčina smrti je dosud neznámá.

FILE PHOTO: Hayden Panettiere attends the premiere of 'Scream VI' in New York City
Hayden PanettiereováFoto: Reuters – Caitlin Ochs
Reklama

„S hlubokým zármutkem oznamujeme tragický odchod naší milované Hayden. Byla neuvěřitelně zářivou osobností a silou přírody, která přinášela nesmírnou lásku a radost všem, kdo ji znali,“ uvedl podle agentury AP její otec Skip Panettiere v prohlášení.

FILE PHOTO: Hayden Panettiere attends the premiere of 'Scream VI' in New York City
Hayden Panettiere na premiéře filmu Vřískot 6 v New Yorku, (6. března 2023).Foto: Reuters – Caitlin Ochs

Bohatá herecká kariéra Panettiereové začala v roce 1996. Mezi její role patřilo namluvení postavy Dot ve filmu Život brouka, dále hrála ve filmech Vzpomínka na Titány a Vřískot 6. Nejvíce ji ale proslavila role roztleskávačky s nadpřirozenými schopnostmi v seriálu Hrdinové.

FILE PHOTO: Panettiere, girlfriend of heavyweight boxing World Champion Klitschko, reacts to Klitschko's victory over Pianeta in Mannheim
Hayden Panettiereová se raduje z vítězství svého přítele, ukrajinského mistra světa v boxu v těžké váze Vladimira Klička, v souboji s Francescem Pianetou v aréně SAP v Mannheimu (Německo, 4. května 2013).Foto: REUTERS – Kai Pfaffenbach

Otevřeně hovořila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Ve svých letos vydaných pamětech popsala své rozhodnutí svěřit plnou péči o svou dceru bývalému partnerovi, boxerovi Vladimiru Kličkovi.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Pergola na zahradě
Pergola na zahradě
Pergola na zahradě

5 tipů, jak pod pergolou přežít letní vedra

Milujete letní večery venku, ale přes den před sluncem raději utíkáte dovnitř? Majitelé pergol mají skvělý náskok, samotná konstrukce ale v tropických dnech nestačí. Jak z letního posezení vytěžit maximum a vytvořit pod pergolou příjemný stín a komfort, ze kterého se vám nebude chtít odejít?

Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod
Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod
Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod

ŽIVĚ Ukrajinský útok na Belgorodskou oblast si vyžádal životy šesti lidí

Šest lidí v noci na pondělí zahynulo při ukrajinském raketovém útoku v Belgorodské oblasti, oznámily úřady ruského regionu u hranic s Ukrajinou podle ruskojazyčné služby BBC. Další čtyři lidé utrpěli zranění. Ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za noc zneškodnila 205 ukrajinských dronů.

Reklama
Irpiň, Kyjev, válka na Ukrajině, boje, uprchlíci, utrpení, Ukrajina
Irpiň, Kyjev, válka na Ukrajině, boje, uprchlíci, utrpení, Ukrajina
Irpiň, Kyjev, válka na Ukrajině, boje, uprchlíci, utrpení, Ukrajina

„Zbyla jen krvavá stopa.“ Dobrovolnice ukázala bombu, Aktuálně.cz jelo na Ukrajinu

Brand manažerka Aktuálně Laura Przybylaková se často vrací na napadenou Ukrajinu. V pořadu Spotlight popsala své zážitky z poslední mise, během které se mimo jiné věnovala i výzkumu sexuálního násilí jako válečné taktiky a dokumentaci života v bezprostřední blízkosti fronty. Reportér Jaroslav Synčák byl nedávno zase v Oděse, v pořadu Spotlight tak spolu debatují o zážitcích a zkušenostech.

Reklama
Reklama
Reklama