Zemřela dcera Tommyho Lee Jonese Victoria. Hrála s ním v Mužích v černém 2

Dcera amerického herce Tommyho Lee Jonese byla na Nový rok nalezena mrtvá na chodbě hotelu v San Francisku.
Příčina úmrtí 34leté Victorie Jonesové, která si se svým slavným otcem zahrála mimo jiné ve filmu Muži v černém 2, zatím není známá. Informoval o tom dnes světový tisk.
Podle informací britského bulvárního listu Daily Mail našel mladou ženu ve 14. podlaží hotelu ležet jeden z hostů, který si myslel, že je opilá. Když se mu ji nepodařilo probrat, zavolal záchrannou službu. Zdravotníci se ji pokoušeli oživit, ale marně. Na místě nebyly žádné známky napadení a zatím nejsou ani žádné náznaky, že by si Jonesová sama vzala život, dodal Daily Mail.
Victoria Jonesová byla dcerou Tommyho Lee Jonese, který je kromě série Muži v černém známý především rolemi ve filmech Uprchlík, Šerifové, Batman navždy či Tahle země není pro starý, a jeho první manželky Kimberley Cloughleyové, s níž má ještě 43letého syna Austina.
Jonesová šla ve šlépějích svého otce a zdálo se, že ji čeká zářivá herecká budoucnost, když si v roce 2002 zahrála epizodní roli v Mužích v černém 2. Objevila se také v jedné epizodě seriálu One Tree Hill a filmu Tři pohřby (2005), který režíroval její otec, napsal server news.com.au.
Psal se srpen roku 1996, když téměř neviditelná kapka třpytivé látky sklouzla po latexové rukavici chemičky Karen Wetterhahnové. Jak moc se chvíle, kdy pipetovala extrémně toxickou organickou rtuť, stane osudovou, si ani nedokázala představit. Pouze jedna malá kapka změnila život nejen jí, ale i celé vědecké komunitě.
Loď zadržená Finskem kvůli podezření z poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky s Tallinnem přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují sankce Evropské unie. Informovala o tom podle agentury AFP finská celní správa. Loď Fitburg plující z Ruska do Izraele a 14 členů její posádky zadržely finské úřady ve středu.
Sněžku dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Podle údajů z měřicí stanice na vrcholu hory měl vítr krátce po 07:00 v nárazu rychlost přes 123 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině.
Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. Proti předchozímu kvartálu byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaj z konce listopadu.
Americký tým bude na tenisovém United Cupu jasným favoritem. Obhájci titulu nasazují totožnou ústřední dvojici jako před rokem: Coco Gauffovou a Taylora Fritze. Po odvetě za bolestivou semifinálovou porážku ale budou v Austrálii toužit Češi. Právě těch se v Americe obávají nejvíce.