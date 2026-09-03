Zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinemová. Začínala jako novinářka

Ve věku 92 let ve středu zemřela slavná americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová, píší tiskové agentury. Úmrtí feministky ve čtvrtek oznámila její nadace na Instagramu. Steinemová byla jednou ze zakladatelek časopisu Ms., který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech.
Velkou část života strávila na cestách jako aktivistka, přednášela ve vysokoškolských kampusech, v komunitních centrech a promlouvala na demonstracích.
Steinemová zemřela doma v New Yorku obklopena svými blízkými. "Gloriiným největším darem byla její schopnost naslouchat ostatním a dávat jim najevo, že je někdo vnímá a slyší," stojí v příspěvku.
Feministka byla lehce rozpoznatelnou osobností s charakteristicky rozpuštěnými vlasy s blonďatým melírem, pěšinkou uprostřed a velkými brýlemi. Uváděla o sobě, že se považuje za "podnikatelku v oblasti společenských změn".
V roce 1971 založila Národní politický výbor žen spolu s kongresmankami Bellou Abzugovou, Shirley Chisholmovou a spisovatelkou Betty Friedanovou, jejíž kniha Feminine mystique v roce 1963 v USA odstartovala druhou vlnu feminismu. V průběhu let se Steinemová podílela na založení celé řady organizací prosazujících práva žen.
Svou kariéru začala jako novinářka. V roce 1963 napsala reportáž o ponižujících podmínkách v klubech Playboy Hugha Hefnera, v jednom z nichž se nechala v utajení zaměstnat jako číšnice v kostýmu s králičíma ušima. Za zlomový okamžik, který ji o šest let později nasměroval k aktivismu, považovala setkání, na němž ženy otevřeně vystupovaly na podporu práva na potrat.
"To setkání pro mě bylo začátkem aktivismu," sdělila v roce 2022 agentuře AP Steinemová, která sama podstoupila potrat ve 22 letech. "Buď je naše kontrola nad vlastními těly rovná nehledě na pohlaví a rasu, nebo nežijeme v demokracii," uvedla v reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který zrušil rozsudek z roku 1973 známý jako Roeová versus Wade. Ten stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Nejvyšší soud tak regulaci potratů vrátil do rukou amerických států.
Steinemová zůstávala aktivní i v pokročilém věku. Ještě několik let po 80. narozeninách cestovala po celém světě a vyjadřovala se k tématům od ženské obřízky (genitální mutilace) až po usmíření mezi Jižní a Severní Koreou. Přednostní pro ni však zůstávalo téma genderové rovnosti.
V roce 2013 jí tehdejší prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání USA. "Díky její práci v Americe a po celém světě se více ženám dostává respektu a příležitostí, které si zaslouží. Také ale změnila, jak ženy přemýšlejí samy o sobě," řekl Obama.
Gloria Marie Steinemová se narodila 25. března 1934 v Toledu v Ohiu. Její otec byl cestujícím prodejcem starožitností a Gloria strávila rané dětství s rodiči na cestách. Když jí bylo deset let, rodiče se rozvedli a Gloria se musela starat o svou matku, kdysi slibnou novinářku, která zápasila se skloubením práce a vedením domácnosti a nervově se zhroutila.
V roce 2000 se Steinemová provdala za britského aktivistu a podnikatele Davida Balea, kterého potkala na benefiční akci. Bale v roce 2003 zemřel na nádor mozku.
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