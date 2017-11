před 47 minutami

Ve věku 64 let zemřel spoluzakladatel australské hardrockové skupiny AC/DC Malcolm Young. Oznámila to jeho rodina. V prohlášení mimo jiné připomněla, že legendární kytarista trpěl v posledních několika letech demencí. Young založil AC/DC spolu se svým bratrem Angusem v roce 1973, v roce 2014 se ze zdravotních důvodů stáhl do ústraní. Hudebníkova rodina oznámila, že Young zemřel doma poklidně a obklopen rodinou. "Díky své ohromné oddanosti a nasazení byl hybnou silou kapely," uvedla skupina AC/DC na svém facebooku. Kytarista, autor písní a vizionář byl podle ní "perfekcionista a jedinečný muž".

