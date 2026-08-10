V den svých narozenin zemřel spisovatel Páral, autor legendárních románů

Zemřel spisovatel Vladimír Páral, jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století a přelomu tisíciletí. O jeho skonu informoval server Blesku s odvoláním na své zdroje a s tím, že se tak stalo v den jeho 94. narozenin.
Jak dále připomněl Blesk, Vladimír Páral jako autor řady úspěšných románů - například Soukromá vichřice, Milenci a vrazi či Muka obraznosti - dokázal oslovit miliony čtenářů a jeho díla se opakovaně dostávala také na filmová plátna i divadelní jeviště.
Podle informací Blesku zemřel v noci na pondělí v nemocnici v Chebu.
„Měl jsem k němu dnes, v den jeho narozenin přijít, mám nakoupené víno a občerstvení, a ráno mi jeho paní telefonovala, že v noci zemřel,“ cituje Blesk Páralova přítele Jaroslava Beneše. Naposledy spolu hovořili ještě před dvěma týdny. „Byl po úrazu a doma chodil jen v chodítku, ale neustále o sebe dbal a myšlenkově byl naprosto čilý, rád mluvil o ženských,“ doplnil přítel, který teď pomůže připravovat pohřeb.
Vladimír Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze v rodině legionáře a prvorepublikového důstojníka. Vystudoval obor chemického inženýrství na VŠCHT v Pardubicích a chemii se - ještě před tím, než se dal na spisovatelskou dráhu - také pracovně věnoval, naposledy v Ústí nad Labem.
Právě průmyslové Ústí v bezútěšné éře socialismu se stalo dějištěm jeho vrcholných románů.
Páralova literární tvorba mívá rysy „vědeckého pokusu“, v nichž jednotlivé postavy staví do různých situací a jakoby testuje jejich reakce, což lze sledovat už od novely Veletrh splněných přání z roku 1964. Tato novela se stala první částí autorovy tzv. černé pentalogie, cyklu tří novel a dvou románů kritizujících zmechanizovanost života v moderní konzumně zaměřené společnosti. Tři úvodní novely byly vydány také společně v roce 1977 pod názvem Tři ze ZOO.
Po románu Milenci a vrazi z roku 1969 bylo Páralovi režimem naznačeno, že by nesouhlas s normalizací měl z jeho románů vymizet. Záhy na to změnil styl, což je znát například v románu Profesionální žena z roku 1971, který měl být parodií na pokleslou literaturu s jednobarevnými kladnými hrdiny.
V Páralově tvorbě následoval román Mladý muž a bílá velryba z roku 1973 (zfilmovaný Jaromilem Jirešem), který začal tzv. bílou pentalogii.
Poté, co napsal Muka obraznosti, rozhodl se Páral opustit reálná témata a napsal čtyři sci-fi romány: Romeo a Julie 2300 a Pokušení A-ZZ z roku 1982, Válka s mnohozvířetem z roku 1983 a Země žen z roku 1987.
Nejde však o typické ukázky žánru sci-fi, je na nich znát orientace na masového čtenáře, ostatně jako i na autorových novějších prózách, jako Kniha rozkoší, smíchu a radosti z roku 1993 a Playgirls I a II z roku 1994. V těchto dílech se začala více projevovat i sexuální témata, do té doby potlačovaná kvůli cenzuře.
Literárně Páral debutoval v roce 1962 pod pseudonymem Jan Laban humoreskou na pokračování Šest pekelných nocí. O dva roky později slavil velký úspěch u čtenářů i kritiky s již zmiňovanou knihou Veletrh splněných přání a zařadil se mezi přední prozaiky domácí literatury.
Témata pro svá díla nacházel mimo jiné v partnerském soužití. Náměty čerpal i ze zkušeností s ubytovnami a podnájmy, ze stereotypu sídlištního života nebo později z cest do Asie, podnícených zájmem o jógu a meditace. O jógu se začal intenzivněji zajímat po smrti své ženy koncem 80. let. Je též autorem vědeckofantastických příběhů.
Jeho tvorba prodělala podle kritiky kvalitativní oblouk od razantní a umělecky pronikavé satiry k opatrné a zdrženlivé komunální nadsázce a idyle až na pokraj triviálního čtiva. Jeho děl se dosud prodalo přes tři miliony výtisků.
Zfilmovaní se dočkala další Páralova díla: Soukromá vichřice, Radost až do rána, Katapult, Milenci a vrazi a Playgirls I. či Playgirls II.
Podle Cibulkových seznamů byl Páral spolupracovníkem StB, v roce 1977 podepsal Antichartu. V roce 2010 byl Páral oceněn Cenou Ladislava Fukse za celoživotní přínos české literatuře.
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