Zemřel uznávaný český dirigent Jiří Bělohlávek, který stál v čele České filharmonie. Bylo mu 71 let

V noci na čtvrtek zemřel po dlouhé nemoci český dirigent Jiří Bělohlávek, někdejší umělecký ředitel České filharmonie. Bylo mu 71 let.

Bělohlávek byl dirigentem světového formátu, známý svou dokonalou profesionalitou, pozorností k detailům i smyslem pro barevnost hudby.

S Českou filharmoní podepsal na začátku letošního ledna smlouvu na dalších šest let. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stál čtyři sezony. Ve funkci měl setrvat do sezony 2021/2022.

Na začátku ledna se ale objevily spekulace o Bělohlávkově zdravotním stavu a onemocnění rakovinou. Proto v květnu pořadatelům Pražského jara navrhl, aby jeho festivalový program plánovaný na 22. května převzal dirigent Petr Altrichter.

To, co teď s Českou filharmonií prožíváme, ta duchovní spřízněnost, to je vrchol mé kariéry. | Video: dvtv | 23:39

"Pro Českou filharmonii, nejen orchestr, ale i celé administrativní zázemí, je odchod Jiřího Bělohlávka nenahraditelnou ztrátou. Nejen z umělecké, ale také z lidské stránky," řekl generální ředitel ČF David Mareček.

Podle něj byla smrt uznávaného šéfdirigenta nečekaná, přestože se na začátku ledna se objevily spekulace o jeho zdravotním stavu. "Ještě v pondělí jsem za ním byl v nemocnici. Půl hodiny jsme si povídali a nic nenasvědčovalo tomu, že to vezme takový konec," dodal Mareček.

Vedení České filharmonie nyní bude muset vyřešit zamluvené koncerty a zájezdy plánované s Bělohlávkem. "Zajistíme to nejnutnější, ale řešení situace spíše necháme na léto, teď to není na pořadu dne," podotkl Mareček. Česká filharmonie plánuje poslední rozloučení, k jehož podobě vydá zprávu v pátek.

Česká filharmonie je to nejlepší, co se mi v životě stalo

V lednovém rozhovoru, který již nemocný Jiří Bělohlávek poskytl DVTV, mluví o úzkém napojení na domovskou Českou filharmonii.

"To, co s filharmonií zažívám, je zcela jistě to nejlepší, co jsem zažil. A jsem šťastný, že to zažívám doma. Je to těleso, na kterém jsem vyrostl, zvukem České filharmonie jsem byl odkojený a mým ho zarytý pod kůži. Je to něco, co mi ohromě vyhovuje a co obrovsky opečovávám," řekl.

Hovořil také o duševním souznění, které s českými flharmoniky zažívá. "Už to není jen otázka cizelování skladeb a jejich vybrušování do dokonalostí, už máme vyšší vztah. To, čeho si hrozně vážím a co mě naplnujě blažeností, je spříznení v oblasti chápání hudby," dodal.

V rozhovoru pro Hospodářské noviny na začátku letošního roku pak potvrdil, že k jimému orchestru už by nešel. "Přijít k novému tělesu znamená předat novému vzorku lidí svůj ideál. A to není procházka zahradou, nýbrž velmi tvrdá práce, která trvá dlouho. A zpočátku nemusí být kdovíjak potěšující. Je to práce na roli. Musí se kutat. A může docházet ke konfliktům, pokud narazíte na neporozumění či neochotu. Není příliš o co stát."

Jiří Bělohlávek se narodil v Praze v roce 1946. V lásce k hudbě ho podporoval jeho otec, ve čtyřech letech ho začal učit hře na klavír. Později účinkoval s Kühnovým dětským sborem, hrál na violoncello a ve 14 letech vytvořil na Pražské konzervatoři z kamarádů svůj první komorní orchestr.

Konzervatoř absolvoval ve dvou oborech - hře na violoncello a dirigování, tomu se pak začal plně věnovat na HAMU. Po studiích ve Stockholmu byl v roce 1972 jmenován dirigentem Státní filharmonie Brno, kde setrval šest let. Poté se stal šéfdirigentem Symfonického orchestru hlavního města Prahy.

Bělohlávek také spolupracoval s mnoha významnými světovými orchestry. Patří k nim například Berlínská filharmonie, Bostonský symfonický orchestr, Clevelandský orchestr, Newyorská filharmonie či symfonický orchestr v San Francisku. Od roku 2013 byl rovněž hlavním hostujícím dirigentem Rotterdamské filharmonie.