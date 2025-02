Jeho romány byly plné fantaskních postav. Zemřel spisovatel Tom Robbins

Jako mladík strávil několik let v armádě, než v 60. letech minulého století objevil náboženství, drogy a popustil uzdu fantazii. Ve věku 92 let tuto neděli zemřel americký spisovatel Tom Robbins, jehož jazykově vynalézavé romány plné neuvěřitelných postav, bláznivých metafor, slovních hříček a neobvyklých představ vycházely také česky.

O úmrtí informovala autorova manželka Alexa Robbins na Facebooku. "Byl oklopený rodinou a svými mazlíčky. Přál si, aby na něj lidé vzpomínali četbou jeho knih," uvedla.

Tom Robbins začátkem 70. let minulého století zaujal tehdejší generaci mladých hippie čtenářů knihami, které sám označoval za "vážně hravé". K těm nejznámějším patřila próza nazvaná I na kovbojky občas padne smutek z roku 1976, jejíž hrdinka Sissy se narodí s nezvykle velkými palci a stane se nejlepší stopařkou na světě. Podle knihy, kterou v českém překladu Jiřího Popela vydalo nakladatelství Argo, vznikl stejnojmenný film s herci Umou Thurman, Keanu Reevesem a Johnem Hurtem.

Sissy zdaleka nebyla jediná Robbinsova neobvyklá protagonistka. Ústřední postavou jeho románu Když se z teplých krajů vrátí rozpálení invalidé je tajný agent CIA, který se po experimentování s halucinogenními drogami v Jižní Americe zamiluje do jeptišky. V knize Hubené nohy a všechno ostatní zase novomanželé cestují po USA v karavanu připomínajícím pečenou krůtu, zatímco jimi zapomenuté předměty jako guláš v konzervě či špinavá ponožka oživnou a vydávají se na cestu jinam. Další postavou této knihy je performer řečený Norma Votočka, jehož umění spočívá v tom, že se velice pomalu otáčí na místě.

"Mimo jiné se snažím kombinovat fantasy s duchovní rovinou, sexualitou, humorem a poezií způsobem, který v literatuře dosud nebyl běžný," řekl spisovatel v interview z roku 2000. "Když někdo dočte některou mou knihu, přál bych si, aby byl v podobném rozpoložení jako po zhlédnutí nějakého filmu Federica Felliniho nebo po návratu z koncertu Grateful Dead," dodal.

Tom Robbins se narodil ve státě Severní Karolína do rodiny, kterou jednou přirovnal k "takovým jižanským baptistickým Simpsonovým". Jeho dědečci působili jako kazatelé, otec pracoval coby elektrotechnik a rodina se často stěhovala. Hoch říkal, že už jako pětiletý vyprávěl matce příběhy.

V mládí přispíval do školních novin, později studoval žurnalistiku a první zkušenosti sbíral jako sportovní redaktor. Také se ale ještě v 50. letech přihlásil do armády a strávil čtyři roky u letectva, z toho jeden na vojenské základně v Koreji. Až po návratu do USA se v 60. letech stal součástí bohémské scény, objevil zen buddhismus či taoismus a mimo jiné začal experimentovat s halucinogenními drogami nebo navštěvovat obřadní místa v Mexiku. Později strávil dva roky v indiánské rezervaci.

Když pak roku 1967 jako novinář psal recenzi na koncert kapely The Doors, tvrdil, že v psaní objevil lehkost, které do té doby neuměl dosáhnout. V pozdějším životopisu nazvaném Tibetský broskvový koláč zážitek přirovnal k odemčení zámku a pádu posledních literárních zábran.

Několik let poté vydal Tom Robbins svůj první humoristický román nazvaný Další dálniční atrakce. Kniha přiznaně reflektující psychedelické nálady konce 60. let vypráví o tom, jak se ukradené nabalzamované tělo Ježíše Krista dostane z Vatikánu až do bistra s párky v rohlíku na americkém Severozápadě. V roce 1976 pak následovala próza I na kovbojky občas padne smutek plná sexu, drog a náboženství, díky které už se Robbins stal hvězdou. Od roku 1970 spisovatel žil v městečku La Conner poblíž Seattlu, kde vytvořil většinu svých románů.

V nich často vystupovaly výrazné ženské postavy, díky čemuž byl populární u čtenářek. Přestože ho zejména v 70. a 80. letech obdivovali mladí čtenáři, literární kritici se k jeho dílům stavěli rezervovaně a například z cen měl na kontě pouze regionální ocenění Bumbershoot Golden Umbrella, které roku 1997 získal za celoživotní umělecký přínos.

V Česku jeho knihy vydávalo nakladatelství Argo, díky němuž se ke zdejším čtenářům dostaly také prózy Zátiší s Datlem, Parfém bláznivého tance, V žabím pyžamu, Vila Inkognito nebo P jako pivo.