Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Proslavily ho především fejetony

Ve věku 83 let zemřel ve čtvrtek 15. října v Praze spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. ČTK to jménem rodiny sdělil jeho zeť, novinář Petr Šabata. Křesťana nejvíce proslavily jeho fejetony, které začal publikovat už jako středoškolák.
Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Fejetony psal pro časopisy, vydával je i knižně, znali ho rozhlasoví posluchači i televizní diváci.
Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude v pátek 23. října v Nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech, doplnil Šabata.
Křesťan se narodil v roce 1943 v Praze, absolvoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. V letech 1964 až 1993 pracoval v časopise Mladý svět. Poté působil v Týdeníku Televize, spolupracoval s Českým rozhlasem a Literárními novinami, podílel se na tvorbě televizního pořadu Nedělní ráno.
Knižně Křesťan debutoval v roce 1969 sbírkou básní a próz Kos a kosínus. Byl autorem dvacítky knih, své fejetony publikoval ve sbírkách Myš v 11. patře, Slepičí krok, Kočky v patách, Jako husa do flašky, Pozor, hodný pes! či Jsem z toho jelen. Za sbírku nazvanou Proč nemám pistoli získal v roce 2015 cenu za nejlepší humoristickou knihu roku.
Jako ilustrátorka se na jeho knihách podílela i jeho manželka, akademická malířka Magdalena Křesťanová.
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