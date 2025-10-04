Ten, se kterým komunisté zametli. Zemřel spisovatel a dramatik Ivan Klíma

"Můj otec spisovatel Ivan Klíma zemřel po dlouhé nemoci dnes brzy ráno doma obklopen rodinou," uvedl syn Michal Klíma.
Vedle Milana Kundery a Bohumila Hrabala bývá Klíma ve světě řazen k nejznámějším českým autorům.
Ivan Klíma se narodil 14. září 1931 v Praze jako Ivan Kauders. Ačkoli nebyl vychováván židovsky, za nacistické okupace strávil tři a půl roku v koncentračním táboře Terezín. V roce 1953 se stal členem KSČ. V roce 1956 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor čeština a literární věda.
Na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967 Klíma spolu s některými dalšími kolegy odmítl kontrolu KSČ nad kulturou a kritizoval i existenci cenzury, za což byl ze strany vyloučen.
V roce 1969 odjel přednášet do USA. Po svém návratu byl vyloučen z organizací, zbaven možnosti publikovat a jeho díla byla vyřazena z knihoven. Pracoval jako zeměměřič, sanitář, metař či poslíček; většinu času však prožil jako svobodný spisovatel.
Velkou oblibu zaznamenalo jeho literární dílo již v 60. letech, pravidelněji se však na pultech knihkupectví začalo objevovat zase až po roce 1989. V období takzvané normalizace totiž patřil mezi zakázané autory a publikovat mohl jen v samizdatových edicích nebo v zahraničí.
"Literatura má vyprávět příběh, a tím být přitažlivá pro čtenáře"
K jeho nejznámějším dílům patří Bezvadný den, Milenci na jednu noc, Loď jménem Naděje, Milenci na jeden den, Soudce z milosti, povídkové soubory Má veselá jitra, Moje první lásky či novela Láska a smetí. Z polistopadového období vytěžil Ostrov mrtvých králů, Čekání na tmu, čekání na světlo, Poslední stupeň důvěrnosti nebo životopisnou knihu o Karlu Čapkovi Velký věk chce mít též velké mordy, za kterou získal Cenu Franze Kafky. Klíma napsal také několik divadelních a rozhlasových her a knih pro děti.
"Literatura má vyprávět příběh, a tím být přitažlivá pro čtenáře," řekl jednou milovník díla Karla Čapka, o kterém napsal několik knih. "Píšu hlavně proto, že mě to baví, ale zároveň myslím na to, že by to taky mělo bavit ještě někoho jiného," tvrdil tento vášnivý houbař a sběratel starých tisků a map. Klíma byl také nositel mnoha ocenění. Mimo jiné Ceny Egona Hostovského, Ceny Franze Kafky, medaile Za zásluhy či ocenění Magnesia Litera.
Ivan Klíma se narodil 14. září 1931 v Praze jako Ivan Kauders a židovský původ výrazně ovlivnil jeho dospívání, tři a půl roku strávil v koncentračním táboře v Terezíně. Smrti se podařilo uniknout i jeho matce s bratrem, válku přežil také Klímův otec, elektrotechnický inženýr. Po válce Klíma dokončil středoškolská studia a v roce 1956 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor čeština a literární věda. To už byl tři roky členem komunistické strany.
Začátky v Květech
Začínal jako redaktor v časopise Květy, později působil do začátku normalizace v Literárních novinách, Literárních listech nebo Listech. Od začátku 60. let také začal publikovat, už jeho prózy Bezvadný den, Hodina ticha nebo Milenci na jednu noc si získaly oblibu u čtenářů. Angažoval se i veřejně, na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967 Klíma spolu s některými dalšími kolegy odmítl kontrolu KSČ nad kulturou a kritizoval i existenci cenzury, za což si vysloužil vyloučení ze strany.
V roce 1969 ještě stihl odjet do Spojených států, kde na Michiganské univerzitě v Ann Arboru jako hostující profesor přednášel českou literaturu. Po svém návratu v roce 1970 byl Klíma vyloučen z různých organizací (definitivně také z komunistické strany, kam jej za pražského jara 1968 formálně vzali zpátky), nesměl publikovat a jeho díla musela zmizet z knihoven. Za normalizace pracoval Klíma jako zeměměřič, sanitář, metař či poslíček.
Nepřestával psát, ačkoli vydávat mohl jen v samizdatu nebo za hranicemi. V povídkách a románech ze 70. a 80. let se Ivan Klíma často věnoval tématu životního osudu spisovatele, který je mocí vyvržen na okraj společnosti, a proti bezpráví staví mravní sílu opřenou o důstojnost člověka. Z tohoto období pochází například Soudce z milosti, povídkové soubory Má veselá jitra, Moje první lásky či novela Láska a smetí. V knihkupectvích se jeho dílo mohlo opět objevit až po sametové revoluci.
Po listopadu napsal Ostrov mrtvých králů, Poslední stupeň důvěrnosti nebo životopisnou knihu o Karlu Čapkovi Velký věk chce mít též velké mordy. V letech 2009 a 2010 zaujal dvoudílnými vzpomínkami Moje šílené století. Napsal i několik divadelních a rozhlasových her a knih pro děti, námět pro loutkový film Jiřího Trnky Kybernetická babička nebo předlohy pro některé části kresleného Krtečka. V letech 1990 až 1993 byl předsedou českého centra mezinárodního PEN-klubu.
S manželkou Helenou, která za války také zažila nacistickou perzekuci kvůli částečně židovskému původu, se oženil v roce 1958. Měli syna Michala - novináře, mediálního manažera, od března 2022 do února 2023 vládního zmocněnce pro oblast médií a nyní předsedu správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu - a dceru Hanu.