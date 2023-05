Zemřel herec Daniel Heriban, v novém filmu hraje Dubčeka. Dožil se jen 43 let

Oblíbený slovenský herec a hudebník Daniel Heriban zemřel ve věku 43 let, informovala ve středu slovenská média. Podle televize Joj herec zesnul ve svém domě v obci Svätý Jur u Bratislavy. Měl zdravotní potíže, přivolaná záchranka už mu nedokázala pomoci. Příčinou úmrtí byla zřejmě zástava srdce. Deník Pravda napsal, že den před smrtí Heriban kvůli bolestem navštívil nemocnici.

"V ranních hodinách jsme k pacientovi vyslali posádku záchranné zdravotní služby, která ho na místě oživovala. Resuscitace však byla neúspěšná," řekl televizi mluvčí záchranářů Martin Balko.

Smutek nad hercovým úmrtím vyjádřila prezidentka Zuzana Čaputová. "S Danem Heribanem odešel obrovský všestranný talent a humor, který do našich životů přinášel kus člověčiny. Herec, který si na nic nehrál. Odešel příliš brzy a o to víc to bolí," napsala.

Ve filmu Muž, který stál v cestě, který tento čtvrtek začnou promítat česká kina, se Heriban zhostil role Alexandra Dubčeka. Snímek Petra Nikolaeva ale pojednává o Františku Kriegelovi, jenž se jako jediný z představitelů pražského jara vzepřel vedení Sovětského svazu a nepodepsal takzvaný moskevský protokol, tedy kapitulaci tehdejšího československého vedení po invazi vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa.

Podle listu Sme většina lidí poznala Heribana hlavně jako představitele komických televizních rolí. "Veliké postavy ztvárnil hlavně na jevišti," upozorňuje Sme.

Danielu Heribanovi se třikrát podařilo vyhrát divadelní ocenění Dosky - dvakrát za výkony na jevišti, jednou za hudbu. Roku 2015 získal televizní ocenění OTO. Po sedm sezon, v letech 2014 až 2021, působil coby herec v činohře Slovenského národního divadla, kde se stal i autorem hudby v několika inscenacích. "Publikum uměl zaujmout rozvážným humorem, ale i tajemně a rafinovaně s výrazem nevinného mladého chlapce interpretovat postavu. Zpráva o jeho náhlém odchodu je šokem," uvedlo divadlo. Záznam inscenace Elity ze Slovenského národního divadla, v níž Heriban účinkuje a kterou roku 2017 režíroval Jiří Havelka, lze vidět ve videotéce Dramox.

Absolvent konzervatoře Heriban vydal několik desek, na nichž účinkovali například zpěvačka Jana Kirschner nebo bubeník Igor Ajdži Sabo. Jako herec se Heriban objevil ve filmech Sviňa a Únos nebo v populárním slovenském seriálu Horná Dolná, kde ztvárnil Juraje Brmbalíka.

Video: Trailer z filmu Muž, který stál v cestě