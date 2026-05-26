Zemřel saxofonista Sonny Rollins. Americké jazzové legendě bylo 95 let

ČTK

Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. V úterý o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na jeho mluvčí a oficiální stránky. Agentura AFP Rollinse označila za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu a doplnila, že jeho dílo bylo bouřlivé i meditativní.

Sonny Rollins vystupuje na jazzovém festivalu v baskickém městě Vitoria-Gasteiz na severu Španělska. (Archivní foto z r. 2008)Foto: Reuters
„S hlubokým smutkem a nesmírnou láskou oznamujeme úmrtí Sonnyho Rollinse,“ píše se v příspěvku na oficiálním účtu umělce na síti X. Hudebník podle příspěvku zemřel v pondělí odpoledne místního času (v noci na dnešek SELČ) ve svém domě ve Woodstocku ve státě New York. Agentuře AP úmrtí saxofonisty potvrdila Rollinsova mluvčí Terri Hinteová. Přesný důvod Rollinsovy smrti neuvedla, podle ní však v posledních letech musel kvůli zdravotním potížím trávit většinu času doma.

Rollins, který se narodil v New Yorku v roce 1930, spoluvytvářel podobu moderního jazzu. U jeho základů stál spolu s Charliem Parkerem, Milesem Davisem či Johnem Coltranem. Vytvořil si svůj styl kombinující tradiční jazz s bebopem a rhythm & blues. V 50. letech natočil zásadní alba Saxophone Colossus nebo Freedom Suite.

Rollins nahrál za svůj život zhruba šedesát desek, na nesčetně dalších spolupracoval. Mnoho jeho skladeb, jako například St. Thomas, Oleo, Doxy nebo Airegin, se stalo jazzovými standardy. Hudebník je držitelem řady ocenění, v roce 1973 byl uveden do Jazzové síně slávy amerického jazzového časopisu Down Beat.

Na rozdíl od mnoha umělců období poválečného jazzu, kteří předčasně zemřeli, měl Sonny Rollins dlouhou a plodnou kariéru. Pracoval i po osmdesátce navzdory dechovým potížím, které omezovaly jeho výkony, píše AFP.

Rollins se nikdy neuzavíral ostatním žánrům, hostoval například na albu Tattoo You skupiny Rolling Stones. V říjnu 2012 koncertoval jazzový umělec v pražské Lucerně. Do Česka se tehdy vrátil na den přesně po 30 letech.

Skupina Lucie, nové singly

„Skupina Lucie má mnoho let svého kouče," prozrazují Robert Kodym a Michal Dvořák

