Zemřel saxofonista Sonny Rollins. Americké jazzové legendě bylo 95 let

Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. V úterý o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na jeho mluvčí a oficiální stránky. Agentura AFP Rollinse označila za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu a doplnila, že jeho dílo bylo bouřlivé i meditativní.
„S hlubokým smutkem a nesmírnou láskou oznamujeme úmrtí Sonnyho Rollinse,“ píše se v příspěvku na oficiálním účtu umělce na síti X. Hudebník podle příspěvku zemřel v pondělí odpoledne místního času (v noci na dnešek SELČ) ve svém domě ve Woodstocku ve státě New York. Agentuře AP úmrtí saxofonisty potvrdila Rollinsova mluvčí Terri Hinteová. Přesný důvod Rollinsovy smrti neuvedla, podle ní však v posledních letech musel kvůli zdravotním potížím trávit většinu času doma.
Rollins, který se narodil v New Yorku v roce 1930, spoluvytvářel podobu moderního jazzu. U jeho základů stál spolu s Charliem Parkerem, Milesem Davisem či Johnem Coltranem. Vytvořil si svůj styl kombinující tradiční jazz s bebopem a rhythm & blues. V 50. letech natočil zásadní alba Saxophone Colossus nebo Freedom Suite.
Rollins nahrál za svůj život zhruba šedesát desek, na nesčetně dalších spolupracoval. Mnoho jeho skladeb, jako například St. Thomas, Oleo, Doxy nebo Airegin, se stalo jazzovými standardy. Hudebník je držitelem řady ocenění, v roce 1973 byl uveden do Jazzové síně slávy amerického jazzového časopisu Down Beat.
Na rozdíl od mnoha umělců období poválečného jazzu, kteří předčasně zemřeli, měl Sonny Rollins dlouhou a plodnou kariéru. Pracoval i po osmdesátce navzdory dechovým potížím, které omezovaly jeho výkony, píše AFP.
Rollins se nikdy neuzavíral ostatním žánrům, hostoval například na albu Tattoo You skupiny Rolling Stones. V říjnu 2012 koncertoval jazzový umělec v pražské Lucerně. Do Česka se tehdy vrátil na den přesně po 30 letech.
Mohlo by vás zajímat: Chceme být českým Glastonbury, říká ředitel Rock for People. Cílem je unikátnost
„Skupina Lucie má mnoho let svého kouče,“ prozrazují Robert Kodym a Michal Dvořák
Robert Kodym nasadil sluneční brýle ve tvaru srdcí. Michal Dvořák se připojil ze zahraničí. Společně pak pro Aktuálně.cz promluvili o svém plánovaném prvním vystoupení na bohnickém festivalu Mezi ploty. A taky o tom, jak se starají o své duševní zdraví i o zdraví kapely, o novém zpěvákovi Lucie Viktoru Dykovi, o nedávno zesnulém skladateli a textaři Oskaru Petrovi i o rozepsaných písních.
Nejde o kombuchu ani kefír. Pozornost vědců teď získal zázračný nápoj z obyčejné levné zeleniny
Sklenice šťávy z červené řepy by mohla mít větší vliv na zdraví, než se dosud předpokládalo. Nová studie ukazuje, že pravidelná konzumace nápoje bohatého na dusičnany dokáže u starších lidí během dvou týdnů snížit krevní tlak. Klíčovou roli přitom podle vědců nehrají jen samotné živiny, ale i bakterie žijící v ústech.
Americká armáda zaútočila na jihu Íránu. Cílem byly odpalovací rampy a lodě pokoušející se klást miny
Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi nimiž byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Informovala o tom v úterý agentura Reuters.
Oficiální verze zásahu na fakultě se hroutí. Klíčové důkazy o lokalizaci vraha zavání šlendriánem
Byl mobil Davida K. zapnutý, nebo vypnutý? Policie a parlamentní komise si v oficiálních zprávách brutálně protiřečí. Čtvrtý díl investigativní minisérie VINA odkrývá devatenáctiminutové bílé místo v čase, kdy se lámal chleba.