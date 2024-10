Zemřel Paul Di'Anno, bývalý frontman Iron Maiden. V Kolíně už zpíval jen na vozíčku

Na prvních dvou deskách kapely Iron Maiden účinkoval zpěvák Paul Di'Anno, který toto pondělí zemřel ve věku 66 let. Měl za sebou barvitý osud. Po vzájemných neshodách jej spoluhráči začátkem 80. let minulého století nahradili současným frontmanem Brucem Dickinsonem. Později se Di'Anno několikrát ocitl ve vězení, poslední roky zpíval už jen na invalidním vozíčku.

O úmrtí informovala britská BBC s odvoláním na rodinu. Podle ní zpěvák zesnul doma v britském Salisbury. Členové Iron Maiden mu vzdali hold ve společném vyjádření. "Paul byl pro nás neuvěřitelně důležitý. Pomohl nás nasměrovat na cestu, na které jsme už bezmála pět desítek let. My ani fanoušci nikdy nezapomeneme, co jako zpěvák a frontman dokázal na prvních dvou albech i naživo," vzkázali.

Osobnější kondolenci připojil basista Steve Harris. "Je hrozně smutné, že už s námi není," napsal. "Aspoň že do posledních chvil koncertoval. Pomáhalo mu to přežít, nevynechal žádnou příležitost. Všem nám bude moc chybět. Odpočívej v pokoji, kamaráde," dodal Harris.

Paul Di'Anno se narodil jako Paul Andrews na londýnském předměstí Chingford brazilskému otci a anglické matce. V dospívání si přivydělával coby řezník nebo kuchař, už jako teenager ale také začal zpívat. Blízko měl k punku, což se odrazilo na jeho hlasovém projevu.

V roce 1977 se spřátelil se Stevem Harrisem, který hledal nového zpěváka pro svou tehdy již dva roky existující kapelu Iron Maiden. Di'Anno projevil zájem a byl přijat. "Maideni byli hrozně milí kluci. Mohli byste je představit svojí chůvě a zamilovala by si je. Zato kdyby poznala mě, do minuty by to s ní seklo. Já do té sestavy přinesl šílenství," citoval tehdejšího frontmana britský deník Guardian.

Koncem roku 1979 s kapelou Paul Di'Anno natočil první desku nazvanou jednoduše Iron Maiden, která se následující rok dostala do britské hitparády a skupině pomohla například k účasti v televizním pořadu Top of the Pops.

Ještě tvrdší zvuk mělo druhé album Killers z roku 1981. Obě nahrávky už bývají považovány za základ takzvané nové vlny britské heavymetalové hudby.

Po následném turné ale Paul Di'Anno v sestavě skončil. "Vždycky jsem žil docela barvitě, ale tehdy jsem šel za všechny hrany," přiznal hudebník roku 2004, že si vytvořil závislost na kokainu a často se dostával do sporů se spoluhráči. V jiném rozhovoru tvrdil, že dokud byl členem Iron Maiden, žil od jednoho večírku k druhému a že to "nebylo fér ani ke kapele, ani k fanouškům, ani ke mně samotnému".

Paula Di'Anna nahradil Bruce Dickinson, s nímž Iron Maiden záhy vytvořili slavné album The Number of the Beast a stali se jednou z nejpopulárnějších kapel světa.

Svého nástupce přesto Di'Anno veřejně nekritizoval. Popřel také, že by za první dvě alba s Iron Maiden dostal špatně zaplaceno. "Upřímně řečeno do toho nikomu nic není, ale pro vaši informaci jsem byl zaplacený velmi dobře. Starali se o mě pěkně. Víc nemám, co bych k tomu řekl," uvedl jednou.

Hudbě se věnoval i dál, ať už na sólové dráze, nebo jako člen skupin Gogmagog, Battlezone, Praying Mantis a Killers. Kariéru si ale kazil čím dál agresivnějším chováním. Začátkem 90. let byl v USA uvězněn poté, co svou přítelkyni napadl nožem. "Nejvíc lituji těch případů domácího násilí. Fakt se za ně stydím. Až ve vězení jsem se začal zase dávat dohromady," přiznal později.

Raná verze skladby Killers, jak ji s Iron Maiden v roce 1980 zazpíval Paul Di'Anno. Foto: Harry Potts | Video: EMI Records

Di'Anno podle svých slov "párkrát seděl kvůli zbraním a drogám", citoval jej Guardian. Hudebník měl dokonce několik roků zakázáno vystupovat v USA a ještě roku 2011 byl ve Velké Británii znovu odsouzen k devíti měsícům za to, že pobíral sociální dávky ve výši desítek tisíc liber, ačkoliv zároveň dál vystupoval po světě a inkasoval honoráře. Pro dobré chování byl po dvou měsících propuštěn.

V posledních letech se Paul Di'Anno kvůli vážným zdravotním potížím souvisejícím se zraněním kolene pohyboval už jen na invalidním vozíčku. V roce 2022 se mu fanoušci složili na to, aby mohl v Chorvatsku podstupit chirurgický zákrok.

Ani po něm nepřestal koncertovat a podle BBC ještě v letech 2023 až 2024 odzpíval přes sto koncertů včetně jednoho vloni v prosinci v Kolíně, kde zaplnil tamní městský společenský dům. Z invalidního vozíčku, který na pódium vynesli čtyři muži, zazpíval mimo jiné rané skladby Iron Maiden jako Charlotte the Harlot, Murders in the Rue Morgue nebo na závěr Running Free, popsal kolínský Deník.

Jednalo se o Di'Annův minimálně sedmý český koncert. V letech 2008 až 2012 se představil také v pražské Retro Music Hall, ve zlínském klubu Masters of Rock Café, v Pardubicích, Pelhřimově nebo na festivalu Basinfirefest ve Spáleném Poříčí.

Minulý měsíc hudebník vydal best of nazvané The Book of the Beast, koncem roku má následovat dokumentární film o jeho životě.

Iron Maiden s frontmanem Brucem Dickinsonem se příští rok do Česka vrátí, vystoupí 31. května 2025 na letišti v pražských Letňanech. Na turné nazvaném Run For Your Lives oslaví 50 let od vzniku.

Kapela, která prodala téměř 90 milionů alb a odehrála přes 2000 vystoupení, sem jezdí od roku 1993. Naposledy účinkovala loni v zaplněné pražské O2 areně, kde její hlučné produkci aplaudovalo téměř 15 tisíc posluchačů. Mnozí dorazili v tričkách s postavou maskota Eddieho, který se v průběhu večera objevil také na pódiu. "Iron Maiden jsou jednou z mála kapel, která dokáže jinak odosobněné prostory hal a stadionů proměnit v komunitní setkání," napsalo o koncertu Aktuálně.cz.

Video: Proč se Tata Bojs vyhýbají politickým tématům (3. 9. 2024)