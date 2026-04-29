Zemřel Oskar Petr ze skupiny Marsyas. Autor hitů Lucie i Anety Langerové

Ve věku 73 let dnes zemřel skladatel Oskar Petr, autor hitů kapely Lucie a Anety Langerové. Zprávu o úmrtí potvrdil jeho nakladatel Lubomír Houdek.
Oskar Petr byl český hudební skladatel, textař a zpěvák, někdejší člen folk rockové hudební skupiny Marsyas známý i ze skupiny Jazz Q pianisty a podnikatele Martina Kratochvíla.
Působil také jako textař. Napsal píseň „Hříšná těla, křídla motýlí“ pro debutové album Anety Langerové Spousta andělů, píseň „Chci zas v tobě spát“ pro Davida Kollera (album David Koller) nebo píseň „Medvídek“ pro Lucii (album Větší než malé množství lásky), za kterou získal Cenu hudební akademie v kategorii „skladba roku“ (1999). Dosud vydal tři sólová alba.
V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí
V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
V šestnácti jsem se teprve hledala, popisuje těžké začátky v cizině parkurová jezdkyně
Ještě v pubertálním věku opustila prostředí, ve kterém vyrůstala, a vydala se do Nizozemska. Talentovaná parkurová jezdkyně Emma Sophia Španko ale svého rozhodnutí litovat nemusí - letos na jaře dosáhla mimořádného úspěchu, jako jednu z pouhých 11 jezdců z celého světa ji vybrala porota do prestižního ročníku Young Riders Academy (YRA) pro rok 2026.
Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake
Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.
Češi a Poláci se nejvíc bojí války, zbytek světa děsí hlavně inflace, ukázal průzkum
Češi se dlouhodobě nejvíce obávají vojenského konfliktu a v tomto ohledu převyšují Evropu i svět. V dubnu tuto obavu v průzkumu agentury Ipsos uvedlo 47 procent dotázaných, stejně jako v sousedním Polsku. V březnu tyto obavy dosáhly 54 procent.
Rada Českého rozhlasu vyzvala Klempíře k přepracování mediálního zákona
Rada Českého rozhlasu chce, aby ministerstvo kultury upravilo chystaný zákon o veřejnoprávních médiích. Ve středu uvedla, že návrh nezajišťuje kontinuitu fungování rozhlasu a rady jako kontrolního orgánu či neobsahuje jasné vymezení působnosti rady. Naopak podle Asociace provozovatelů soukromého vysílání by změny mohly odstranit nerovné postavení veřejnoprávního rozhlasu a soukromých rádií.