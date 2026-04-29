29. 4. Robert
Kultura

Zemřel Oskar Petr ze skupiny Marsyas. Autor hitů Lucie i Anety Langerové

Kultura

Ve věku 73 let dnes zemřel skladatel Oskar Petr, autor hitů kapely Lucie a Anety Langerové. Zprávu o úmrtí potvrdil jeho nakladatel Lubomír Houdek.

Oskar PetrFoto: Harold / Wikipedia
Oskar Petr byl český hudební skladatel, textař a zpěvák, někdejší člen folk rockové hudební skupiny Marsyas známý i ze skupiny Jazz Q pianisty a podnikatele Martina Kratochvíla.

Působil také jako textař. Napsal píseň „Hříšná těla, křídla motýlí“ pro debutové album Anety Langerové Spousta andělů, píseň „Chci zas v tobě spát“ pro Davida Kollera (album David Koller) nebo píseň „Medvídek“ pro Lucii (album Větší než malé množství lásky), za kterou získal Cenu hudební akademie v kategorii „skladba roku“ (1999). Dosud vydal tři sólová alba.

V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva právě dostává od svého mluvčího Daniela Drakea informace, co se přes noc stalo, včetně nočního útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu.
Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake

Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

Rada Českého rozhlasu vyzvala Klempíře k přepracování mediálního zákona

Rada Českého rozhlasu chce, aby ministerstvo kultury upravilo chystaný zákon o veřejnoprávních médiích. Ve středu uvedla, že návrh nezajišťuje kontinuitu fungování rozhlasu a rady jako kontrolního orgánu či neobsahuje jasné vymezení působnosti rady. Naopak podle Asociace provozovatelů soukromého vysílání by změny mohly odstranit nerovné postavení veřejnoprávního rozhlasu a soukromých rádií.

