Zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Českému rodákovi bylo 86 let

AKTUALIZOVÁNO 14. 4. 2018

Příběhy svých postav Miloš Forman stavěl na absurditě, trapasu a sebeironii, případně o nich vyprávěl s černým humorem.

Hartford (Connecticut) - Po krátké nemoci v pátek ve Spojených státech zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Čáslavskému rodákovi bylo 86 let. "Jeho odchod byl klidný a po celou dobu byl obklopen rodinou a svými nejbližšími," řekla telefonicky jeho manželka Martina Formanová. Poslední rozloučení se uskuteční v úzkém rodinném kruhu.

Forman, zdaleka nejúspěšnější český filmař 2. poloviny 20. století, za své snímky získal dva Oscary, na kontě měl též tři Zlaté glóby či francouzskou cenu César.

Nikdy nepěstoval hrdiny. "Nesedí mi patos, gesta, operní emoce," říkal. Příběhy svých postav raději stavěl na absurditě, trapasu a sebeironii, případně o nich vyprávěl s černým humorem.

Miloš Forman nejen režíroval, ale v několika filmech si i zahrál:

Miloš Forman byl také hercem. Naposledy si zahrál ve francouzském filmu Milovaní | Video: Aerofilms | 02:11

Už ve svých českých filmech karikoval nadutou oficióznost a falešné moralizování. Osu jeho amerických děl mnohdy tvořily konflikty svobodomyslných jedinců s ničivou mocí - v Přeletu přes kukaččí hnízdo to byl spor s nemocniční sestrou zosobňující totalitní teror, v dobovém Ragtimu boj hrdého černého pianisty s rasisty i nevšímavými institucemi.

"Ať se zaměří na jakékoli téma nebo žánr, najde univerzalitu lidské zkušenosti a umožní uchvácenému obecenstvu, aby se poznalo v boji za svobodu výrazu a za sebeurčení," řekl o něm režisér Taylor Hackford.

V pátek 13.dubna 2018 neosiřeli jen čtyři kluci a neovdověly jen tři dámy... Odešel největší filmař, kterého kdy měla tahle země a jeden z největších, které kdy měl svět.. Neznal jsem v našem oboru nikoho, kdo se těšil nejen takové úctě, ale koho měli všichni rádi. MILOŠ FORMAN — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) April 14, 2018

Formanovi rodiče za druhé světové války zemřeli ve vyhlazovacích táborech Osvětim-Březinka a Buchenwald. Chlapec tak vyrůstal u příbuzných. Navštěvoval internátní školu v Poděbradech, kde se mimochodem seznámil s Václavem Havlem, a nakonec vystudoval scenáristiku na pražské FAMU.

V 50. letech se Forman vypravil na světovou výstavu do Bruselu, kde se podílel na Radokově projektu Laterny magiky a spatřil americký pavilon. "Byl jsem paf z těch nádherných imperialistů," vzpomínal.

Miloš Forman debutoval v roce 1963 snímky Kdyby ty muziky nebyly a krátkometrážním Konkursem. Jeho prvním celovečerním filmem byl Černý Petr, který získal hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu. Roku 1965 pak následovaly Lásky jedné plavovlásky.

Forman pracoval s neherci, jako byli Vladimír Pucholt či Jan Vostrčil, a při natáčení improvizoval. S Černým Petrem jel po výhře na festivalu v Locarnu do New Yorku. "Tam jsem objevil něco srovnatelného s mírou své ctižádosti," říkal. Ale vrátil se a v roce 1967 natočil ještě Hoří, má panenko. Snímek byl nominován na Oscara, což znamenalo letenku do Ameriky. A tam Formanovi nabídli práci.

Recenze Kamila Fily na Formanův film Hoří, má panenko:

Filmový kritik Kamil Fila vybral do pořadu TV ovladač snímek Miloše Formana Hoří, má panenko, který natočil těsně před svojí emigrací. | Video: Kamil Fila | 03:59

Ruské tanky a srpen 1968 ale filmaře zastihly v Paříži. Nejstarší bratr už byl mrtvý, druhý odjel do Austrálie. Formanovu druhou manželku Věru Křesadlovou i s jejich dvojčaty Petrem a Matějem sice kamarádi do Francie dostali, avšak Křesadlová se rozhodla vrátit do Prahy. Forman odletěl do Ameriky a začal novou tvůrčí éru.

Jeho první tamní film Taking Off z roku 1971 byl přijat ještě vlažně a režisér prý tou dobou žil z dolaru na den. "Musel jsem začít dělat film jinak. Ukončit film bez ukončení příběhu, to americké publikum nechtělo," uvědomil si prý. "Rozhodl jsem se zkusit to ještě jednou. Věděl jsem, že dokážu udělat v Americe úspěšný film," vzpomínal na dobu, kdy mu herec Michael Douglas nabídl, ať Forman zfilmuje knihu Vyhoďme ho z kola ven.

Přes počáteční nedůvěru i problémy s obsazením se takto zrodila legenda - slavný Přelet nad kukaččím hnízdem z roku 1975. Snímek s rozpočtem tří milionů dolarů utržil přes sto milionů a hlavně uspěl u americké filmové akademie, která jej ocenila pěti Oscary v hlavních kategoriích včetně režie.

Tou dobou už byl Miloš Forman oficiálně v emigraci - po Taking Off od československých úřadů nedostal svolení k další práci za hranicemi. Úspěch "Přeletu", příběhu o vůli po svobodě a snaze o uchování důstojnosti, mu otevřel cestu k dalším projektům.

Velmi smutná zpráva, zemřel Miloš Forman. Jeho Amadeus je pro mě nejlepší film, jaký jsem kdy viděl. Pokaždé si říkám: jak je tohle možné natočit? Díky za vše. Odemykáme téma, které jsme o něm vydali. https://t.co/WBw3vmnvN0 — Erik Tabery (@etabery) April 14, 2018

Přepis muzikálu Vlasy z roku 1979 či dva roky nato Ragtime měly výraznější ohlas v Evropě než v Americe. Největšího úspěchu Forman dosáhl s výpravným snímkem Amadeus z roku 1984, inspirovaným stejnojmennou divadelní hrou britského dramatika Petera Shaffera.

Film podle scénáře anglického dramatika Petera Shaffera vznikal ve zdejších exteriérech. Československý režim bažící po dolarech, jež získával mimo jiné pronájmem lokací, tehdy Formanovi dovolil, aby příběh o sváru mezi skladatelem Wolfgangem Amadeem Mozartem a jeho rivalem Antoniem Salierim natočil doma. Klíčové scény tak vznikly v pražském Stavovském divadle, kde Mozart roku 1787 dirigoval světovou premiéru Dona Giovanniho.

Miloš Forman si zahrál v upoutávce na 43. ročník filmového festivalu v Karlových Varech | Video: KVIFF | 00:50

I přes počáteční odpor ze strany komunistického režimu Forman v někdejším Československu pracoval od ledna do července 1983 pod dohledem Státní bezpečnosti. Při natáčení zaměstnal mnoho českých umělců včetně kameramana Miroslava Ondříčka, architekta Karla Černého či výtvarníka kostýmů Theodora Pištěka.

Když Forman po dvaceti letech vzpomínal na pražské natáčení, zmínil, jak musel slíbit, že nebude vyhledávat disidenty. On si naopak vymínil, že se nikomu nic nestane, pokud disidenti vyhledají jeho. Nejenže se nakonec s disidenty setkal, ale také absolvoval utajenou besedu s posluchači FAMU.

Film Amadeus nakonec obdržel osm Oscarů včetně režisérského a pro nejlepší film.

Odešel Miloš Forman. Musím říct, že mě to dost zasáhlo. Nejvýraznější postava českého filmu, i nejúspěšnější. Byl to chlap, kterého jsem si vážil. Měl jsem rád jeho filmy z šedesátých let, samozřejmě Hoří, má panenko, a taky pozdější, Amadea, Valmonta. Však asi jako každý. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 14, 2018

Po revoluci Forman ve svých pamětech napsal: "Cosi ve mně vyhaslo, zmizel zápal, který mě vždy hnal za vítězstvím."

Přesto našel novou energii. Vášnivě obhajoval svůj film Lid versus Larry Flynt z roku 1996, jehož hrdina - kontroverzní vydavatel pornografie - bojuje za svobodu slova.

Forman se bil také za památku šokujícího komika Andyho Kaufmana ve filmu Muž na Měsíci. Okolnosti tohoto natáčení, při němž se herec Jim Carrey v souladu s hlavní rolí choval dětinsky, výstředně, až anarchisticky, vloni připomněl dokument na streamovací službě Netflix. Hollywoodské studio Universal záběry z natáčení Muže na Měsíci dvacet let drželo pod pokličkou, neboť si prý nepřálo, aby "Carrey vypadal jako pitomec".

"Chtěl bych mluvit s Jimem," říkal Forman v jednu chvíli Carreymu. "Vyřídím mu to," odpovídal komik, který se podle svého řidiče probouzel v kůži Andyho Kaufmana a z role umělce, jenž bořil hranici mezi hercem a postavou, zásadně nevystupoval.

Vůbec posledním snímkem Miloše Formana jsou pak Goyovy přízraky z roku 2007, historický titul, v němž se režisér svým způsobem vypořádal i s tragickým osudem vlastních rodičů za druhé světové války.

Naposledy Forman režíroval v pražském Národním divadle, kde roku 2007 připravil inscenaci jazzové opery Suchého a Šlitra Dobře placená procházka. Úspěšná inscenace, na níž spolupracoval se syny Petrem a Matějem, se dočkala i televizního záznamu a stala se posledním Formanovým tvůrčím počinem.

"Já se u divadla necítím pohodlně. Přejít z filmu na pódium, to je jako točit scénu na jednu kameru z jednoho úhlu," říkal přitom Forman, jenž si krátce po příchodu do USA vyzkoušel i režii divadelní hry na Broadwayi.

Miloš Forman byl třikrát ženatý. Jeho první manželkou byla herečka Jana Brejchová, s druhou ženou, herečkou Věrou Křesadlovou, má syny Petra a Matěje. Třetí manželkou se v roce 1999 stala spisovatelka Martina Zbořilová, s níž má dvojčata Andyho a Jima.

"Tak na tu svobodu, Václave..."

Miloš Forman, +86 pic.twitter.com/8kZgvDUcpn — petr fischer (@petrfischer3) April 14, 2018

Když Forman zůstal v Americe, nechal doma Křesadlovou, která chtěla zůstat v Praze, i oba syny. "Kluky jsem s sebou do Ameriky vzít nemohl a kvůli tomu, co jsem sám zažil, bych je nikdy o mámu ani nepřipravil," vzpomínal Forman, který o rodiče přišel za války.

Až dlouho po ní se dozvěděl, že jeho biologickým otcem byl židovský architekt Otto Kohn, se kterým se ale Miloš Forman nikdy neviděl. A za otce považuje čáslavského učitele Rudolfa Formana.

Babiš: Byl to chlap, kterého jsem si vážil

Režisér Miloš Forman byl člověk s osobitým a originálním pohledem na lidské žití, jehož peripetie, absurditu, barevnost i krásu uměl mistrně zachytit, řekl dnes k režisérovu pátečnímu úmrtí ministr kultury v demisi Ilja Šmíd. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) na Twitteru napsal, že ho Formanovo úmrtí zasáhlo, byla to podle něj nejvýraznější a nejúspěšnější postava českého filmu.

"Je mi úmrtí Miloše Formana nesmírně líto. Mám jeho tvorbu opravdu rád, imponoval mi jako člověk, obdivoval jsem jeho humor, moudrost a invenci. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým," uvedl Šmíd.

Babiš napsal, že ho Formanova smrt zasáhla. "Byl to chlap, kterého jsem si vážil. Měl jsem rád jeho filmy z šedesátých let, samozřejmě Hoří, má panenko, a taky pozdější, Amadea, Valmonta. Však asi jako každý," napsal na Twitteru.

"Zažil jsem toho s ním tak na dvě, na tři knihy. Byl zvláštní a výjimečný, a výjimečný byl také vztah herců k němu, hleděli na něj jako na pánbíčka," řekl ve vzpomínce jeho přítel a někdejší kolega Theodor Pištěk, který se jako kostýmní výtvarník podílel na filmu Amadeus.

"Opustil nás tvůrce, jehož dílo je zvláště z období české tvorby stále nedoceněno," řekl děkan pražské FAMU Zdeněk Holý, podle nějž je Formanova americká kariéra plná obdivuhodného profesionalismu a boje za svobodu nespoutaného jedince.

Desítky nekrologů už vyšly v předních světových médiích, například list New York Times píše o Formanovi jako o tvůrci, který neustále konfrontoval Hollywood svým podvratným duchem. "Miloš Forman, antiautoritářský režisér, který měl jedinečnou citlivost pro americká témata, jež nahlížel svým potutelným, satirickým způsobem," napsal The Hollywood Reporter.

"Božská inspirace šílenstvím - jeho rozporuplností, tvořivostí, jakousi vyšší příčetností a krytím a legitimitou, kterou dává protestům proti útlaku a tyranům všeho druhu -, to byly myšlenky, které Miloše Formana povzbuzovaly během jeho pozoruhodné tvůrčí dráhy. Byl to emigrant české nové vlny, který s sebou do Hollywoodu přinesl ducha protisovětské vzpoury a uměl rozvíjet svoji typickou potutelnou komiku a vášeň pro lidskost na desítky nejrůznějších způsobů," napsal v deníku Guardian filmový recenzent Peter Bradshaw.

Reakce na Formanovo úmrtí zaplavily i sociální sítě. "Jeho filmografie je jedinečná a ukazuje, že byl v srdci rebelem a měl v sobě ducha lidskosti," napsal na Twitteru britský režisér a scenárista Edgar Wright. Herec Antonio Banderas Formana ocenil jako "génia kinematografie a mistra ve zpodobnění lidské situace". Podle britského herce Caryho Elwese "nikdo nedokázal spojit mistrovské vyprávění s výjimečnými obrazy tak jako Miloš".