Zemřel Marián Varga, průkopník art rocku v Československu. Bylo mu 70 let

před 4 hodinami

Smutná zpráva přišla ze Slovenska. Ve věku 70 let zemřel na následky dlouhé nemoci jeden ze zásadních slovenských hudebníků Marián Varga. "V jeho světě zněly všechny noty, i ty křivé, překvapivě správně," vzpomíná na svůj vzor Peter Bálik, kytarista slovenské rockové skupiny Živé kvety.

Ačkoliv ho trápilo onemocnění žaludku, plic a k potížím se později přidala i rakovina, byl se Marián Varga ještě letos v červenci podívat na trenčínském festivalu Pohoda. Poslechl si tam své skladby, které hrál čelista Jozef Lupták s kvartetem.

Dnes slovenský Dennik N informoval, že Marián Varga ve věku 70 let zemřel. Na pódiu se objevil naposledy v dubnu.

"Jsem velmi rád, že jsem mohl žít v časech Mariána Vargy, vidět ho, poslouchat ho, přátelit se s ním a zároveň neustále zkoumat jeho génia, ze kterého naší kapele Živé kvety dal ochutnat, když nám nahrál klávesy do písničky Bratislava II," vzpomíná kytarista bratislavské undergroundové kapely Živé kvety, která často vystupuje i v České republice. Píseň si poslechněte zde.

"Vždycky jsme ho chtěli mít na desce a jsem rád, že se nám to povedlo. Jeho part se dá poslouchat pořád dokola, a přitom ho nahrál napoprvé," dodává Bálik. "Říkal nám, ať to po něm opravíme, ale nebylo to potřeba. V jeho světě zněly všechny noty, i ty křivé, překvapivě správně."

Nejlepší hráč na Hammondovy varhany

Varga býval jeden z nejlepších evropských hráčů na Hammondovy varhany a svým přístupem a vnímáním hudby výrazně formoval slovenskou scénu. V roce 1969 vydal spolu s kapelou Prúdy populární album Zvoňte, zvonky. Na přelomu 60. a 70. letech postavil jednu z prvních artrockových kapel u nás - Collegium Musicum.

Skupina vznikla v roce 1969 a proslavila se interpretacemi známých děl vážné hudby, například Concerto in D od Josepha Haydna nebo adaptací proslulé Šeherezády od Rimského-Korsakova.

Varga Collegium koncem 90. let rozpustil a začal se věnovat sólové dráze a také experimentálním mezižánrovým spolupracím s Moyzesovým kvartetem, Jozefem Luptákem, Andrejem Šebanem či Pavlem Fajtem. V Čechách patřily Vargovy koncerty k velmi úspěšným akcím, pravidelně vyprodával pražskou Lucernu.

Marián Varga se narodil 29. ledna 1947 ve Skalici. Od školních let chodil do hudební školy a soukromě studoval skladbu. Hře na klavír a skladbě se věnoval i na konzervatoři v Bratislavě. Ze školy ale odešel a hrál s Prúdy.

Kapelu založili na začátku 60. let Petr Saller, Vladimír Kaššay, František Machats a Pavol Hammel, s nímž Varga později natočil celkem pět alb.