Benative
Odešel klávesista Jiří Valenta, bývalý dlouholetý člen kapely Olympic

ČTK

Ve věku 66 let zemřel někdější člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Byl respektovaným hudebníkem, jeho předčasný odchod nás velmi zasáhl, napsala ve středu kapela na sociální síti Facebook.

Klávesista Jiří Valenta.
Klávesista Jiří Valenta.Foto: Facebook skupiny Olympic
Valenta byl členem skupiny Olympic v letech 1986 až 2020. „Během svého působení odehrál s kapelou stovky koncertů doma i v zahraničí," zavzpomínali někdejší kolegové.

„Jirka byl výraznou osobností kapely a respektovaným hudebníkem. Jeho předčasný odchod nás velmi zasáhl,“ uvedli na svém profilu na sociální síti. Podle informací serveru Novinky.cz zahynul Valenta tragicky v úterý ráno.

Členové skupiny vyjádřili upřímnou soustrast rodině, kolegům i přátelům. „Čest jeho památce,“ dodali. Valenta odešel z Olympiku v roce 2020 ze zdravotních důvodů. Skupina se s ním rozloučila po 34 letech.

Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva, považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. Na ní jako klávesista hrál Miroslav Berka.

