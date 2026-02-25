Odešel klávesista Jiří Valenta, bývalý dlouholetý člen kapely Olympic

Ve věku 66 let zemřel někdější člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Byl respektovaným hudebníkem, jeho předčasný odchod nás velmi zasáhl, napsala ve středu kapela na sociální síti Facebook.
Valenta byl členem skupiny Olympic v letech 1986 až 2020. „Během svého působení odehrál s kapelou stovky koncertů doma i v zahraničí," zavzpomínali někdejší kolegové.
„Jirka byl výraznou osobností kapely a respektovaným hudebníkem. Jeho předčasný odchod nás velmi zasáhl,“ uvedli na svém profilu na sociální síti. Podle informací serveru Novinky.cz zahynul Valenta tragicky v úterý ráno.
Členové skupiny vyjádřili upřímnou soustrast rodině, kolegům i přátelům. „Čest jeho památce,“ dodali. Valenta odešel z Olympiku v roce 2020 ze zdravotních důvodů. Skupina se s ním rozloučila po 34 letech.
Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva, považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. Na ní jako klávesista hrál Miroslav Berka.
Lehečku potrápil outsider, Španěla zlomil až ve druhém setu. Postoupil i Menšík
Tenista Jiří Lehečka ve druhém kole v Dubaji porazil 7:6 a 6:4 Pabla Carreňa a čeká ho čtvrtfinále s loňským finalistou Félixem Augerem-Aliassimem. Šestý nasazený Jakub Menšík porazil Alexeie Popyrina 6:3, 6:2 a jeho čeká Tallon Griekspoor.
Konec nadějí na obhajobu. Basketbalistky USK Praha ztroskotaly na Zaragoze
Basketbalistky ZVVZ USK Praha titul v Evropské lize neobhájí. Na palubovce Zaragozy dnes podlehly 66:73 a sérii o postup do čtvrtfinále Final Six prohrály 0:2 na zápasy. V rozhodující fázi soutěže budou chybět poprvé od roku 2021.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Viktoria jde na Panathinaikos bez strachu, Hyský věří v postup
Trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský očekává ve čtvrteční domácí odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy proti Panathinaikosu Atény herně velmi podobný zápas jako před týdnem při venkovní remíze 2:2.
Šok pro Dortmund. V Bergamu dostal čtyři góly a v Lize mistrů končí
Fotbalisté Atalanty Bergamo postoupili do osmifinále Ligy mistrů, přestože před týdnem prohráli v Dortmundu 0:2. V dnešní odvetě proměnili v nastavení penaltu, zvítězili 4:1 a páteční los rozhodne, jestli v příštím kole narazí na Arsenal, nebo na Bayern Mnichov.