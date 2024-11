Lidi brali věci moc vážně, říkal. Zemřel jeden z autorů Bláznivé střely

"Viděli jsme, kolik věcí v médiích, televizi a filmech lidi berou vážně. Naše instinkty nám říkaly, že to tak vážné není," říkal Jim Abrahams. Ve věku 80 let v kalifornské Santa Monice zemřel americký režisér a scenárista, který byl podepsaný pod filmovou komedií Připoutejte se, prosím nebo sériemi Bláznivá střela a Žhavé výstřely.

O úmrtí s odvoláním na jeho syna informoval web Variety.com.

Jim Abrahams společně s kamarády z dětství Jerrym Zuckerem a Davidem Zuckerem vytvořil trio, které se specializovalo na filmové parodie. "Přelomovými snímky jako Připoutejte se, prosím nebo Bláznivá střela posunuli hranice humoru a povýšili satiru na uměleckou formu," říká Journey Gunderson, výkonná ředitelka newyorského muzea National Comedy Center.

Trojice navázala spolupráci zkraje 70. let minulého století. "Začínali jsme tím, že jsme se učili filmovat a točili jsme parodie na reklamy. Tehdy ještě neexistovaly mobilní telefony, ale my jsme byli schopní něco natočit, sestříhat to, ukázat to lidem a zjistit, jak reagují. Takhle jsme se učili dělat komedii," vzpomínal vloni Abrahams.

Roku 1977 debutovali filmem The Kentucky Fried Movie, pod nímž byli všichni tři podepsáni jako scenáristi a kde účinkoval mimo jiné herec Donald Sutherland. Režie se ujal John Landis.

Největší úspěch pak trojice zažila začátkem následující dekády. V komedii Připoutejte se, prosím plné nepředvídatelných situací celou posádku a většinu cestujících letadla postihne žaludeční nevolnost. Situaci může zachránit jen bývalý námořní pilot. Film s rozpočtem 3,5 milionu dolarů celosvětově utržil 83,4 milionu dolarů a dodnes bývá označován za jednu z nejzábavnějších komedií všech dob, uvádí britský deník Guardian.

Ve filmu Přísně tajné z roku 1984 se rocková hvězda hraná Valem Kilmerem postaví proti obávanému vrchnímu velení východoněmeckých vojsk. V komedii Bezcitní lidé zářili Danny DeVito s herečkou Bette Midler. A konečně televizní seriál nazvaný Policejní jednotka v barvách představil herce Leslieho Nielsena v komediální roli policisty s tvrdými rysy a měkkým mozkem Franka Drebina.

Roli si záhy zopakoval ve trojici filmů z přelomu 80. a 90. let, která definitivně stvrdila Nielsenův přerod z původně představitele dramatických rolí v komediální hvězdu. Příští rok se firma Paramount pokusí tuto sérii znovu oživit s Liamem Neesonem v hlavní roli Franka Drebina Jr.

Naposledy se Jim Abrahams v roce 2006 podílel jako scenárista na komedii Scary Movie 4, kterou režíroval David Zucker.