Zemřel chartista a novinář Jan Patočka mladší. Byl trnem v oku komunistům

Jan Patočka mladší se narodil v roce 1945 jako syn českého filozofa Jana Patočky a jeho manželky Heleny. Stejně jako jeho otec, který zemřel po brutálních výsleších StB v roce 1977, byl silně spjat s intelektuálním a občanským odporem proti totalitnímu režimu v Československu. Byl jedním z významných signatářů Charty 77. Kvůli svému kritickému postoji vůči komunistickému režimu a aktivitě v disidentském hnutí vystřídal několik dělnických povolání.
Po sametové revoluci v roce 1989 se Jan Patočka věnoval žurnalistice, stal se významným novinářem a v letech 1991 až 1992 působil jako šéfredaktor Českého deníku. Jeho odkaz nespočívá jen v politické angažovanosti, ale i v pokračování intelektuální tradice rodiny Patočků, která významně ovlivnila českou filozofii a kulturní scénu 20. století.