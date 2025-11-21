Kultura

Zemřel chartista a novinář Jan Patočka mladší. Byl trnem v oku komunistům

Kultura Kultura
před 3 hodinami
V pátek 21. listopadu ve věku 80 let zemřel Jan Patočka, novinář, politický komentátor a syn profesora Jana Patočky. O jeho úmrtí informovala Knihovna Václava Havla.
Po sametové revoluci v roce 1989 se Jan Patočka stal významným novinářem a v letech 1991 až 1992 působil jako šéfredaktor Českého deníku.
Po sametové revoluci v roce 1989 se Jan Patočka stal významným novinářem a v letech 1991 až 1992 působil jako šéfredaktor Českého deníku. | Foto: Facebook Knihovna Václava Havla

Jan Patočka mladší se narodil v roce 1945 jako syn českého filozofa Jana Patočky a jeho manželky Heleny. Stejně jako jeho otec, který zemřel po brutálních výsleších StB v roce 1977, byl silně spjat s intelektuálním a občanským odporem proti totalitnímu režimu v Československu. Byl jedním z významných signatářů Charty 77. Kvůli svému kritickému postoji vůči komunistickému režimu a aktivitě v disidentském hnutí vystřídal několik dělnických povolání.

Související

"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí…ach jo,“ napsal Havel na péefko

Václav Havel
Přehled

Po sametové revoluci v roce 1989 se Jan Patočka věnoval žurnalistice, stal se významným novinářem a v letech 1991 až 1992 působil jako šéfredaktor Českého deníku. Jeho odkaz nespočívá jen v politické angažovanosti, ale i v pokračování intelektuální tradice rodiny Patočků, která významně ovlivnila českou filozofii a kulturní scénu 20. století.

 
Mohlo by vás zajímat

Počtvrté Farna, poprvé Noid a popatnácté Kabát. Český slavík zná letošní vítěze

Počtvrté Farna, poprvé Noid a popatnácté Kabát. Český slavík zná letošní vítěze

Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy
kultura Magazín.Aktuálně.cz literatura Obsah Jan Patočka Charta 77 úmrtí novinář

Právě se děje

Aktualizováno před 17 minutami
Počtvrté Farna, poprvé Noid a popatnácté Kabát. Český slavík zná letošní vítěze

Počtvrté Farna, poprvé Noid a popatnácté Kabát. Český slavík zná letošní vítěze

Celkově v anketě zvítězila počtvrté. Druhá letos byla jedenadvacetinásobná vítězka ankety Lucie Bílá, třetí místo obhájila Monika Absolonová.
Aktualizováno před 1 hodinou
Americký návrh by mohl být základem mírového urovnání, prohlásil Putin

ŽIVĚ
Americký návrh by mohl být základem mírového urovnání, prohlásil Putin

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Při útoku na katolickou školu v Nigérii unesli ozbrojenci 215 dětí a 12 učitelů

Při útoku na katolickou školu v Nigérii unesli ozbrojenci 215 dětí a 12 učitelů

Při pátečním útoku na katolickou školu St. Mary School v Nigérii ozbrojenci unesli 215 žáků a studentů a 12 učitelů.
před 2 hodinami
Skandálně zlehčovala smysl plynových komor. O Muskovu AI se zajímá policie

Skandálně zlehčovala smysl plynových komor. O Muskovu AI se zajímá policie

Miliardářova umělá inteligence taktéž tvrdila, že holokaust je narativ, který je lidem vnucován v důsledku právního nátlaku.
před 2 hodinami
Italové válejí i bez Sinnera. V Davis Cupu si zahrají o třetí titul v řadě

Italové válejí i bez Sinnera. V Davis Cupu si zahrají o třetí titul v řadě

Italští tenisté porazili v semifinále Davisova poháru Belgii 2:0 na zápasy a zahrají si doma v Boloni o třetí titul za sebou.
Aktualizováno před 2 hodinami
Flek zničil Kladno a vládne extralize, Sparta vyhrála šlágr kola

Flek zničil Kladno a vládne extralize, Sparta vyhrála šlágr kola

Projděte si výsledky 24. kola hokejové extraligy.
Aktualizováno před 3 hodinami
Motoristé trvají na ministerské funkci pro Turka. Babiš už jména jejich kandidátů zná

ŽIVĚ
Motoristé trvají na ministerské funkci pro Turka. Babiš už jména jejich kandidátů zná

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy