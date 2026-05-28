Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Zemřel dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let, uvedl irozhlas.cz. Hraběta, který v souboru působil od konce sedmdesátých let, vynikl hlavně rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi.
Charismatický šansoniér Garou se vrací do Prahy. Zazpívá Notre-Dame i Gitan
Kanadský zpěvák Garou vystoupí s velkou kapelou v rámci evropského tour The Best of na jediném koncertě v Praze, a to 2. října 2026 v Kongresovém centru. Garou je jedním z nejvýraznějších zpěváků frankofonního světa posledních pětadvaceti let.
Zelenskyj je ve Švédsku. Čeká ho tam "dárek": několik starších gripenů
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přicestoval do Švédska, aby zde s čelnými představiteli vlády představil dohodu v oblasti letecké obrany, oznámila podle tiskových agentur švédská vláda. Tamní tisk už předtím napsal, že se vláda chystá oznámit, že daruje Ukrajině „několik“ vojenských letounů Gripen starší verze JAS 39 C/D.
Luxus už dnes neznamená výkon. Novým trendem je schopnost zpomalit
Ještě před několika lety byl symbolem úspěchu hlavně výkon. Dlouhé pracovní dny, permanentní dostupnost a schopnost fungovat pod tlakem byly považovány za standard moderního života. Dnes se ale pohled na úspěch začíná měnit.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90 miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.