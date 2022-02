Zemřel hudebník Ian McDonald, který spoluzaložil skupinu King Crimson

Ve věku 75 let zemřel britský hudebník Ian McDonald, spoluzakladatel progresivní rockové skupiny King Crimson a uskupení Foreigner. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na muzikantova zástupce. McDonald podle něj skonal ve středu u sebe doma v New Yorku. Hudebníkův syn Max uvedl, že otec měl rakovinu.

McDonald se narodil roku 1946 v Londýně. V roce 1968 založil skupinu King Crimson s dalšími hudebníky, mezi něž patřili Greg Lake a Robert Fripp. Na debutovém albu skupiny In the Court of the Crimson King z roku 1969 hrál na více nástrojů, včetně saxofonu, flétny a vibrafonu. Tato deska se dodnes považuje za jednu z nejdůležitějších ve vývoji rockové hudby.

Po vydání prvního alba McDonald skupinu opustil. Do hudebního uskupení se nakrátko vrátil před tím, než jej v roce 1974 Fripp rozpustil.

V roce 1976 založil McDonald s britským kytaristou Mickem Jonesem a americkým zpěvákem Lou Grammem skupinu Foreigner. Hrál na třech jejích albech, která se všechna dostala do americké Top 10 a přinesla hity jako Cold as Ice či Feels Like the First Time. V roce 1980 ho Jones z kapely vyhodil.

"Ian byl úžasný skladatel a multiinstrumentalista," řekl bývalý kytarista skupiny Genesis Steve Hackett. "Vždycky jsem velmi obdivoval jeho sólovou tvorbu i vše, co dělal mimo jiné s Crimson a Foreigner," dodal.