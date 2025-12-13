Zemřel "padouch" Peter Greene, proslavil se v Pulp Fiction nebo Masce

Ve věku 60 let zemřel americký herec Peter Greene, který se proslavil ztvárněním záporných postav, včetně sadistického násilníka Zeda v kultovním trháku Pulp Fiction (1994) a gangstera Doriana ve snímku Maska (1994).
Greene byl bez známek života nalezen ve svém newyorském bytě v pátek, informuje server NBC News s odvoláním na jeho manažera Gregga Edwardse. Příčinu úmrtí manažer neupřesnil.
"Nikdo nehrál padoucha lépe než Peter," řekl Edwards v telefonickém rozhovoru. "Ale měl také, víte, citlivou stránku, kterou většina lidí nikdy neviděla, a srdce ze zlata," dodal s tím, že Greene byl nalezen doma na Lower East Side mrtvý poté, co byla z bytu slyšet hudba přes 24 hodin, což vedlo ke kontrole. S Greenem Edwards naposledy hovořil dříve v týdnu.
Kromě vedlejších rolí si Greene zahrál i hlavní roli ve filmu Clean, Shaven z roku 1993, kde ztvárnil muže se schizofrenií, podezřelého z vraždy. Hrál také mimo jiné ve filmech Obvyklí podezřelí (1995) a Training Day (2001).
Edwards poznamenal, že ačkoli měl herec pověst někoho, s kým není snadné vycházet, byl perfekcionista, který do každé role dával všechno. "Pracoval s tolika úžasnými herci a režiséry," řekl Edwards a dodal, že jeho ztvárnění nemilosrdného gangstera Doriana Tyrella po boku Jima Carreyho a Cameron Diazové ve filmu Maska bylo pravděpodobně jeho nejlepší rolí. "Bojoval se svými démony, ale dokázal je překonat," uvedl Edwards.
Greene se narodil v říjnu 1965 v New Jersey a hrát začal jako dvacátník poté, co se přestěhoval do New Yorku. V roce 1996 řekl časopisu Premier, že utekl z domova v 15 letech a žil v New Yorku na ulici, kde propadl drogové závislosti.
Sotva unikl dealerům, kteří se ho pokusili zabít, a skrýval se v divadlech. Postupně se dostal k herectví a vynikal zejména v rolích padouchů, nadále ale bojoval se závislostí na různých drogách, od kokainu po heroin. Odbornou pomoc vyhledal v březnu 1996 poté, co se pokusil o sebevraždu.
