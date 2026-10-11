Odešel Jiří Štěpnička. Propůjčil hlas Harrisonu Fordovi, ale hrál i Gottwalda

Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí v neděli informovalo Národní divadlo, zprávu zveřejnilo také na webu. Štěpnička v divadle působil od roku 1975.
„Jiří Štěpnička patřil k hereckým osobnostem, jejichž profesní život byl po desetiletí spjat s Národním divadlem. Jeho rozsáhlý repertoár připomíná šíři jeho talentu i proměny činoherního souboru, jehož byl dlouholetou součástí,“ uvedlo divadlo.
Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal Štěpnička v roce 2010 Cenu Thálie.
Působil zhruba půlstoletí na scéně Národního divadla, kde vytvořil kolem stovky nejrůznějších postav. Kromě toho hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí a rozhlasem. Diváci jej také dobře poznají po hlase, Štěpnička byl vyhledávaným dabérem.
Vyrůstal v dětském domově
Narodil se 16. dubna 1947 v Londýně, kde jeho matka, herečka Jiřina Štěpničková, tehdy krátce pobývala. Jeho otcem byl malíř Jan Samec. Štěpničková po válce upadla v nemilost režimu a po nezdařeném pokusu o emigraci v roce 1951 (k tomuto kroku se rozhodla i se svým čtyřletým synem, netušila však, že jde o zinscenovanou past tajné policie) byla odsouzena za vlastizradu a strávila deset let ve vězení. Herečka poté jen těžko sháněla práci v oboru, teprve v roce 1968 byla rehabilitována.
Jiří vyrůstal nějakou dobu v dětském domově, než si ho mohl odvézt jeho otec. Pobýval s ním a jeho novou rodinou, vychovávala ho teta i babička. Před kamerou se poprvé objevil ve 14 letech ve snímku Tažní ptáci. Studium herectví na pražské DAMU ukončil v roce 1969 a Štěpničkovým prvním angažmá bylo divadlo v Hradci Králové, kde působil tři sezóny. Počátkem 70. let byl členem Státního divadla v Brně a od roku 1975 byl stálým členem činohry Národního divadla.
Ve „zlaté kapličce“ zářil Štěpnička jako Petruccio ve Zkrocení zlé ženy, Švanda ve Strakonickém dudákovi či Vévoda z Cornwallu v Králi Learovi. Obdiv sklízeli také například jeho Stavrogin (Běsi), Vávra (Maryša), Lazar (Markéta Lazarová), Lord Hastings (Richard III.), Shylock (Kupec benátský), Ragueneau (Cyrano z Bergeracu), Radovid (Radúz a Mahulena) nebo Filip Dubský (Naši furianti). V roce 2011 získal Thálii za Raymonda v inscenaci Blackbird.
Hrál ve filmech i seriálech
Na stříbrném plátně Štěpnička v posledních letech zaujal například v thrilleru Davida Ondříčka z 50. let s názvem Ve stínu (2012). Ztělesnil v něm zápornou roli plukovníka tajné policie. Zahrál si i ve filmech Slasti otce vlasti, Jak básníci přicházejí o iluze, PF 77 nebo v seriálech Synové a dcery Jakuba Skláře, Chlapci a chlapi či Terapie. Objevil se také například v Ordinaci v růžové zahradě, ve Vyprávěj nebo v Expozituře. Naposledy se objevil v loňském dobrodružném snímku Fichtelberg či ve filmu Samhain z roku 2024.
Diváci si pak Štěpničku dodnes pamatují jako představitele hlavní role v pětidílném seriálu Gottwald režiséra Evžena Sokolovského z poloviny 80. let. Herec k tomu před časem poznamenal, že odmítat role ho naučil právě tento kontroverzní kus o vůdci československých komunistů.
Ke Gottwaldovi se u Štěpičky váže jeden bizarní příběh: na kamerové zkoušky na tento megavýtvor šel přímo z pohřbu mámy Jiřiny. Ta chtěla v roce 1951 utéct přes čáru, ale prasklo to. „Kolegové“ z divadla pro ni chtěli dokonce trest smrti.
Štěpnička se prosadil rovněž v dabingu, svůj hlas propůjčil Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi, Stevenu Seagalovi nebo Jeffu Bridgesovi. V roce 2002 získal Cenu Františka Filipovského, oceněn byl za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží.
Herec byl vdovec, s manželkou Janou, která zemřela v roce 2022, měli syna Jakuba a dceru Juditu.
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