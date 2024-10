Pomohl uzákonit registrované partnerství. Zemřel herec a gay aktivista Jiří Hromada

Naděje "Lvíčat" na Euro žije, čeká je baráž. Úder přišel v druhém poločasu

Čeští fotbalisté do 21 let zvítězili v kvalifikaci o ME nad Litvou 3:0 a postoupili do baráže. Góly dali Kryštof Daněk, Matěj Jurásek a Václav Sejk.