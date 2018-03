Zemřel herec a dabér Vlastimil Bedrna. Svůj hlas propůjčil i Homerovi Simpsonovi

před 12 hodinami

Ve věku 89 let zemřel 6. března herec Vlastimil Bedrna. Vystudoval pražskou DAMU, poté získal angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Hrál zde pět let. V roce 1957 spoluzakládal pražské divadlo Rokoko, kde zažil jeho nejslavnější éru. Byl rovněž vyhledávaným dabingovým hercem, svůj hlas například propůjčil Homerovi Simpsonovi. Daboval ho 12 sezón, než se kvůli nemoci - mozkové mrtvici - stáhnul do ústraní. V roce 2003 ho nahradil Vlastimil Zavřel. Za celoživotní působení v dabingu získal Bedrna v roce 2005 Cenu Františka Filipovského. Byl dvakrát ženatý, jeho druhou ženou byla herečka a zpěvačka Laďka Kozderková, jež zemřela ve věku 37 let.

