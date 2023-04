Zemřel Harry Belafonte, americká hudební ikona a bojovník za lidská práva

Americká hudební ikona i bojovník za lidská práva a rovnoprávnost Harry Belafonte v úterý zemřel, bylo mu 96 let. Příčinou úmrtí bylo selhání srdce, řekl deníku The New York Times jeho dlouholetý mluvčí Ken Sunshine. Zpěvák, který vedl hudební žebříčky i kampaně za občanská práva, zemřel ve svém bytě na Upper West Side na Manhattanu.

Belafonte, americko-karibská hudební hvězda, patřil před půlstoletím k nejznámějším umělcům Ameriky a dodnes se řadí mezi celebrity. Narodil se v New Yorku, ale do dvanácti let žil na Jamajce, odkud pocházela jeho matka. Dyslektik Belafonte po návratu do USA nedokončil střední školu a na konci války sloužil u námořnictva. Na Broadwayi debutoval v roce 1953 v muzikálu Almanach a hned získal prestižní divadelní cenu Tony. Ve stejném roce se objevil i na filmovém plátně.

O dva roky později pobláznil Ameriku albem Calypso s karibskou lidovou hudbou kalypso, jehož se jen v USA prodalo rekordních více než milion kusů. Populární umělec se proslavil i tím, že v letech 1954 až 1961 odmítal vystupovat na americkém Jihu na protest proti uplatňování rasové segregace.

Zpěvák slavných hitů The Banana Boat Song, Island in the Sun či Matilda v 60. letech spolupracoval s černošským vůdcem Martinem Lutherem Kingem.V roce 1985 zorganizoval a produkoval nahrávku písně We Are the World, na níž se podílelo 45 zpěváků. Výtěžek ve výši 70 milionů dolarů byl použit na pomoc hladomorem postižené Africe.