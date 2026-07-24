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Kultura

Zemřel grafik Hlavatý, autor večerníčkového Edudanta a Francimora. Bylo mu 91 let

ČTK

Ve středu 22. července zemřel grafik, malíř, držitel ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm a dalších cen Vratislav Hlavatý. Podílel se na vzniku mnoha filmů, mezi nimi i večerníčkového seriálu Edudant a Francimor, jehož postavy nakreslil. Zprávu serveru iDNES.cz o Hlavatého úmrtí ČTK v pátek potvrdila jeho žena, režisérka, scénáristka a pedagožka Michaela Pavlátová.

Vratislav Hlavatý, výtvarník, výstava Šťastný vzduchoplavec české animace
Vratislav Hlavatý na výstavě svých kreseb a grafických prací Šťastný vzduchoplavec české animace, 7. května 2025, Oblastní galerie Liberec. Foto: Profimedia – ČTK / Petrášek Radek
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"Ano, potvrzuji, že můj muž Vratislav Hlavatý zemřel 22. července 2026, doma, v klidu," sdělila Pavlátová. Oba jsou autory animovaného filmu Karneval zvířat, oceněného v roce 2006 na třeboňském filmovém festivalu.

Hlavatý se narodil 18. září 1934 v Náchodě. V 50. letech studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Adolfa Hoffmeistera. Za svou grafickou, ilustrátorskou a malířskou tvorbu obdržel řadu cen. Proslul mimo jiné i svými filmovými plakáty, které tvořil od 60. let, nejprve pro Ústřední půjčovnu filmů Praha. Za plakát k filmu Bony a klid byl v roce 1988 i oceněn. V roce 2025 mu liberecký festival Anifilm udělil cenu za celoživotní přínos animovanému filmu.

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Hlavatý v některých filmech rovněž účinkoval. Podle serveru csfd.cz se jako průkopník balonového létání a držitel první licence v Československu podílel na seriálu Byli jednou dva písaři. Řídil balon, ve kterém herci Jiří Sovák a Miroslav Horníček odlétají do neznáma.

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