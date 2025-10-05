Kultura

Zemřel DJ Tráva. Českému průkopníkovi taneční muziky bylo šedesát let

před 6 hodinami
V noci na sobotu 4. října zemřel Petr Votava známější coby DJ Tráva. V pátek v noci měl ještě zahrát v pražském klubu v Balbínově ulici, ale tam už nedorazil. Proslavil se především v 90. letech a na přelomu tisíciletí. Ve svých hudebních setech míchal hlavně taneční styly elektronické muziky house a techno, jako DJ je autorem několika hudebních kompilací.
Petr Votava se narodil 27. ledna 1965 v Domažlicích. Dlouhodobě ale žil v Praze, kde se stále věnoval DJingu.
Petr Votava se narodil 27. ledna 1965 v Domažlicích. Dlouhodobě ale žil v Praze, kde se stále věnoval DJingu. | Foto: Facebook DJ Tráva

Informace o úmrtí Petra Votavy se na sociálních sítích začala šířit v neděli 5. října. Už v pátek 3. října měl zahrát na svém pravidelném večírku v pražském klubu Le Clan, kam nedorazil.

Že je šedesátiletý DJ Tráva skutečně po smrti, potvrdil deníku Aktuálně.cz Pavel Šmíd z pražského klubu Chapeau Rouge. Informaci Votavovy rodiny mu prý tlumočil jeden z nejbližších DJských kolegů zesnulého Trávy.  

V podvečer se pak na webu klubu místo Trávova avizovaného vystoupení objevila akce nazvaná R.I.P. DJ Tráva, u níž v popisku stojí: " Včera nás bohužel navždy opustila legenda české hudební scény, DJ Tráva. Dnes tedy na jeho počest zahrají v klubu jeho přátelé."

Petr Votava se narodil 27. ledna 1965 v Domažlicích. Hned na začátku 90. let se dostal k taneční muzice, když v Praze začal po večerech pouštět taneční muziku. Zaměřoval se především na "rovné" styly house a rychlejší techno.

Dostal se i na Café Del Mar

Byl rezidentním DJem známého klubu Bunkr, o pár let později se přesunul do Roxy v Dlouhé ulici, kde rozjel i pravidelný večírek Shake. Ten během své dlouhé historie do Prahy přivezl řadu velkých jmen globální taneční muziky, jaký jsou Bushwacka, či Joost Van Bellen.

Jako DJ Tráva se Petr Votava neproslavil jen v českých klubech a festivalech. Zaznamenal úspěch také v globální elektronické muzice. To když se jeho skladba Close To Your Heart dostala na chill-outovou kompilaci Café Del Mar.

DJ Tráva uspěl i mezi lidmi, kteří obvykle do klubů na elektronickou hudbu nechodí. Jeho nahrávky totiž několikrát vyšly jako přílohy magazínů o taneční muzice. 

Oslavy třiceti let klubu Roxy (29. 11. 2022)

Video z prvního večera oslav 30 let klubu Roxy, na kterém zahrál belgický DJ Netsky. | Video: Roxy Prague
 
