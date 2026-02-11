Zemřel Dawson ze seriálu Dawsonův svět. Jamesovi Van Der Beekovi bylo 48 let

Po boji s rakovinou zemřel ve středu americký herec James Van Der Beek, známý především jako Dawson Leery ze seriálu Dawsonův svět. Bylo mu 48 let. O úmrtí informují agentury s odvoláním na jeho rodinu.
"Náš milovaný James David Van Der Beek dnes ráno pokojně odešel. Své poslední dny prožil s odvahou, vírou a důstojností," napsala na instagramu hercova manželka Kimberly.
Otec šesti dětí v roce 2024 oznámil, že se léčí s rakovinou trávicího ústrojí. Loni v září se podle agentury AP překvapivě prostřednictvím videa objevil na charitativní akci v New Yorku, kde se znovu sešli herci z Dawsonova světa, i když předtím řekl, že se jí ze zdravotních důvodů nebude účastnit.
Herec narozený v roce 1977 ve státě Connecticut na severovýchodě USA se do paměti diváků nejvíce zapsal právě seriálem o skupině středoškolských přátel, kteří se učili, co znamená zamilovat se, budovat skutečná přátelství a najít své místo v životě. Spolu s ním si díky Dawsonově světu udělali jméno také Michelle Williamsová, Katie Holmesová a Joshua Jackson.
Van Der Beek měl podle AP někdy potíže vymanit se ze stínu tohoto seriálu. "Je těžké konkurovat něčemu, co bylo takovým kulturním fenoménem, jako byl 'Dawsonův svět'," řekl v roce 2013 serveru Vulture. "Běžel tak dlouho. To je spousta hodin, kdy hrajete jednu postavu před očima lidí. Je proto přirozené, že si vás s ní spojují," uváděl.
Van Der Beek, který začal s herectvím ve 13 letech poté, co kvůli zranění nemohl hrát americký fotbal, se za svou kariéru objevil také v menších rolích v seriálech Jak jsem poznal vaši matku nebo Mrcha od vedle a filmech Scary Movie: Děsnej biják či Jay a mlčenlivý Bob vrací úder.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu večer za silného deště vřele tradičním francouzským polibkem na obě tváře přivítal českého premiéra Andreje Babiše v Elysejském paláci, kde spolu povečeří. Schůzka se koná v předvečer neformálního summitu Evropské unie, který se ve čtvrtek koná na belgickém zámečku Alden Biesen. Po setkání je očekáván Babišův komentář pro média.
Podezřelou z masové střelby v obci Tumbler Ridge na západě Kanady je místní osmnáctiletá obyvatelka, uvedla to ve středu na tiskové konferenci policie. Podle ní dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy a pak i sebe. Původně policie mluvila o celkem deseti mrtvých. Jaký byl motiv činu, zatím není zřejmé.
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Byla to jedna z nejsledovanějších tragédií devadesátých let. Oficiální verze zní: frontman kapely Nirvana Kurt Cobain se 5. dubna 1994 předávkoval heroinem a pak zastřelil brokovnicí. Jenže nová studie mezinárodního týmu forenzních expertů, publikovaná v odborném periodiku, staví tento scénář na hlavu. Důkazy podle nich ukazují na chladnokrevně zinscenovanou vraždu.
Se Slováky se před startem olympijského klání hokejistů mezi favority nepočítalo, obhájci bronzu však v zápase proti Finům jasně vzkázali: "Jsme tady." Výhrou 4:1 na úvod očekávaného turnaje udusili déle než 20 let trvající noční můru a v Miláně nadchli nejen na ledě.