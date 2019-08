Zemřel americký herec Peter Fonda, proslavil se jako motorkář z Bezstarostné jízdy

Ve věku 79 let zemřel v pátek v Los Angeles americký herec Peter Fonda, informoval podle agentury Reuters časopis People s odvoláním na hercovu rodinu. Fonda, známý především z kultovního snímku Bezstarostná jízda z roku 1969, trpěl rakovinou plic. Letos dostal cenu za celoživotní dílo na Mezinárodním filmovém festivalu Febiofest, kvůli zdravotním potížím ale do Prahy nedorazil.

Fonda byl synem herce Henryho Fondy, bratrem herečky Jane Fondové a otcem herečky Bridget Fondové. Kromě dvou Zlatých glóbů měl na svém kontě i dvě nominace na Oscara, jednu za Bezstarostnou jízdu, druhou získal za snímek Uleeovo zlato z roku 1997.

Fonda měl v 60. letech blízko k hnutí hippies, experimentoval s různými drogami a účastnil se i protestů proti válce ve Vietnamu. Ideály květinových dětí se pak promítly i do jeho nejslavnějšího filmu a vrcholu kariéry - Bezstarostné jízdy, drogami napěchované motorkářské road movie.

Fonda v ní jako Kapitán Amerika putuje společně s "hipíkem" Billym v podání Dennise Hoppera (ten byl i režisérem filmu) Spojenými státy. Jízda zrcadlila atmosféru 60. let a dodnes rezonuje touhou po svobodě a nezávislosti.

Fonda se na filmu podílel i jako producent a spoluscenárista, za což byl nominován na Oscara. Jeho zkušenosti s LSD z té doby se odrazily v písni Beatles She Said She Said, kde John Lennon použil Fondovu větu "vím, jaké to je být mrtvý".