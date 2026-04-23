Přeskočit na obsah
Benative
23. 4. Vojtěch
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Zemřel americký dirigent Michael Tilson Thomas. Bernstein ho měl za génia

ČTK

Ve věku 81 let zemřel ve středu americký dirigent a skladatel Michael Tilson Thomas, který po čtvrt století vedl Sanfranciský symfonický orchestr, píše agentura AP. Byl držitelem 12 cen Grammy a uznávaným interpretem děl Gustava Mahlera, jehož všech devět symfonií se svým orchestrem nahrál. Tilson Thomas, který v posledních letech bojoval s mozkovým nádorem, zemřel doma v San Francisku.

Ve věku 81 let zemřel ve středu americký dirigent a skladatel Michael Tilson Thomas.
Ve věku 81 let zemřel ve středu americký dirigent a skladatel Michael Tilson Thomas. Foto: Wikimedia Commons
Reklama

"Slovo génius nepoužívám nadměrně, ale v případě Michaela ho používám bez váhání," uvedl v roce 1971 uznávaný dirigent, skladatel i popularizátor vážné hudby Leonard Bernstein v rozhovoru s The New York Times Magazine.

Tilson Thomas se narodil v roce 1944 v Los Angeles, jeho rodiče se profesně věnovali divadlu a filmu. Na Univerzitě Jižní Kalifornie studoval hru na klavír a už tehdy spolupracoval s Igorem Stravinským a Pierrem Boulezem. V 70. a 80. Letech postupně působil v bostonském symfonickém orchestru a filharmonických orchestrech v Buffalu a Los Angeles. V letech 1988 až 1995 byl šéfdirigentem Londýnského symfonického orchestru a poté až do roku 2020 vedl Sanfranciský symfonický orchestr.

"Coda je hudební část na konci skladby, která celé dílo uzavírá. Coda se může svou délkou lišit. Coda mého života je štědrá a bohatá," uvedl dirigent, když loni v dubnu ohlašoval svůj poslední koncert, který se konal v San Francisku.

Mezi jeho orchestrální díla patří Z deníku Anny Frankové či Meditace nad Rilkem. Se Sanfranciským symfonickým orchestrem několikrát vystoupil na Pražském jaru.

Reklama
Reklama

Tilson Thomas žil od roku 1976 se svým partnerem Joshuou Robisonem, bývalým gymnastou a tanečníkem, s nímž se v roce 2014 vzali. "Ke své homosexualitě se otevřeně hlásil v dobách, kdy se k tomu žádná jiná osobnost klasické hudby jeho významu neodvážila," napsal v nekrologu deník The New York Times s dodatkem, že později se v San Francisku stal "místní gay ikonou".

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

elektřina energie temelín uhlí alternativní ekologie energetika
elektřina energie temelín uhlí alternativní ekologie energetika
elektřina energie temelín uhlí alternativní ekologie energetika

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama