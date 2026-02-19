Přeskočit na obsah
Kultura

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

ČTK

Více než 700 představitelů slovenské kultury, včetně herců a režisérů, vyjádřilo obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) a vyslovilo podporu českým kolegům v obraně před případnými mocenskými útoky. V otevřeném dopise vyslovili názor, že podobnost současné situace v Česku s tou slovenskou je nepřehlédnutelná.

Slovenský herec a režisér Martin Huba v otevřeném dopise spolu s dalšími slovenskými umělci vyjádřili obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře.Foto: HN - Libor Fojtík
"Vývoj na Slovensku ukazuje, že v situaci, když je koaliční většina existenčně závislá na menším partnerovi, bývá politická vůle korigovat jeho destrukční kroky výrazně oslabena. Resorty kultury v Česku i na Slovensku spravují strany s rétorikou krajní pravice," píše se v dokumentu, který podepsali například herec Martin Huba, herečky Zuzana Kronerová a Emília Vášáryová nebo režisér Peter Bebjak.

Autoři dopisu uvedli, že Klempíř po lednové schůzce se slovenskou kolegyní Martinou Šimkovičovou (za Slovenskou národní stranu) potvrdil, že je připraven inspirovat se slovenskými metodami řízení.

Klempíř dříve řekl, že se Šimkovičovou diskutoval také o chystané změně ve financování veřejnoprávních médií v Česku. Nová česká vláda plánuje zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. Slovensko podobný krok schválilo za bývalé vlády v roce 2022. Nynější kabinet slovenského premiéra Roberta Fica prosadil například nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Ze státního rozpočtu se veřejnoprávní média platí ve většině zemí Evropské unie.

"Slovenská kulturní obec za poslední dva roky zažila ovládnutí veřejnoprávních médií a jejich podřízení politické moci, likvidaci mechanismů podpory umění a kultury, rozvrat institucí, prohloubení alarmující sociální situace v sektoru a otevřené útoky na jednotlivce i celé skupiny lidí," uvedli autoři uvedeného dopisu.

Kulturní obec v Česku podle autorů dopisu najde vlastní způsoby a mechanismy obrany, nabídli ale solidaritu a připravenost pomoci, pokud bude česká kultura potřebovat podporu v obraně před mocenskými útoky.

