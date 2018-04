Zaplněný Obecní dům uctil Formanovu památku. Speciální promítání Amadea uspořádala Praha

před 3 hodinami

Speciální vzpomínkový večer s režisérskou verzí filmu Amadeus uspořádalo Hlavní město Praha ve spolupráci s kulturním institucemi - Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, FAMU, Česká televize, Český rozhlas, Národní filmový archiv a Státní fond kinematografie. Výtěžek ze vstupného věnuje hlavní město katedře režie na FAMU.

Praha - Zaplněná Smetanova síň Obecního domu v Praze v neděli potleskem na konci projekce filmu Amadeus vzdala poctu památce Miloše Formana. Oscarový režisér zemřel 13. dubna v USA.

Vzpomínkový večer nabídl režisérskou verzi filmu Amadeus trvající 3,5 hodiny. Před projekcí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením Tomáše Braunera zahrál předehru k opeře Don Giovanni a první větu z Mozartovy Symfonie č. 38 D dur. Akci uspořádalo Hlavní město Praha společně s kulturními institucemi.

Součástí komponovaného večera byl i dosud neuvedený dokument o Formanovi z roku 1998, který natočili mladí režiséři z FAMU. Forman se v něm při příležitosti udělení čestného doktorátu FAMU zamýšlí nad tím, jak je pro umělce nesnadné pravdou pobavit a ještě vydělat nějaké peníze.

Herman, Macháček i Hřebejk

Mezi hosty v Obecním domě byli například rektor AMU Jan Hančil, bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), herec Jiří Macháček nebo režisér Jan Hřebejk.

"Poprvé si ho pamatuju naživo na besedě na FAMU v roce 1991. A pak jsme měli to štěstí, že si vzal naší spolužačku Martinu, díky které jsme měli možnost potkat Formana i v soukromí. Ale jeho jako osobnost a filmaře zná každý, nejen lidi, kteří chtějí dělat film," řekl Hřebejk. "Řada jeho filmů skutečně odolává času a i Amadeus dokazuje, že to, co Forman udělal, je věčné," dodal.

Na večeru se podílely také Česká televize, Český rozhlas, Národní filmový archiv, který zapůjčil film, a Státní fond kinematografie. Výtěžek ze vstupného věnuje hlavní město katedře režie na FAMU.

V roce 2017 Praha udělila Formanovi čestné občanství jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti filmového umění a šíření věhlasu hlavního města Prahy ve světě. S ohledem na vzdálenost a zdravotní stav však režisér již toto ocenění nestihl osobně převzít.

"Odchodem Miloše Formana z tohoto světa přišla naše země o jednoho z největších umělců minulého i současného století. Je příkladem člověka, kterému osud nerozdal do startu ty nejlepší karty, přesto však svým obrovským úsilím, pracovitostí a cílevědomostí, dosáhl celosvětového uznání. Málokdo proslavil Českou, respektive Československou republiku ve světě tak, jako on," uvedl pražský radní Jan Wolf.

Formanova tvorba je spjata s metropolí

Filmová tvorba čáslavského rodáka byla od začátku spojena s Prahou: na pražské FAMU studoval scenáristiku, jako scenárista se podílel na multimediálním představení Laterna Magika pro světovou výstavu EXPO 58 v Bruselu a pro snímek Konkurs našel námět v pražském divadle Semafor. Při natáčení filmu Amadeus řada scén vznikala právě v Praze a také v Kroměříži.

Opět práce přivedla Formana do Prahy v roce 2007. Společně se svými syny Petrem a Matějem inscenoval v Národním divadle jazzovou operu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená procházka.

Na významnou osobnost kinematografie v pátek vzpomínali také ve Formanově rodné Čáslavi na Kutnohorsku.

Šestaosmdesátiletý Forman 13. dubna zemřel v nemocnici v americkém Danbury ve státě Connecticut náhle a po krátké nemoci. Poslední rozloučení se konalo o dva dny později ve městě Warren, kde umělec žil. Obřad se uskutečnil v úzkém rodinném kruhu. O jeho úmrtí široce informovala média po celém světě a hold Formanovi vzdaly desítky jeho bývalých kolegů, filmařů, odborníků i politiků v Česku i v zahraničí. Vzpomínky na Formana a projevy soustrasti zaplavily také sociální sítě.

