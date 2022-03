Zakazovat Putinovy umělce má smysl, jsou to jeho prostitutky, říká Putna

„Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska. Není parlament, není svobodný tisk a jediný svobodný prostředek je v románech a povídkách, proto je mimořádná role kultury,“ říká literární historik Martin C. Putna. „Putin umělce potřebuje na své straně, nestal by se Putinem, kdyby neměl systém podpor. Jako princip potřebuje, aby prostý lid měl v televizi svoji Bohdalku,“ dodává.

23:08 | Video: Daniela Písařovicová