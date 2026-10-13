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Kultura

Zájem o van Gogha v Hongkongu. Obraz, který byl 60 let skrytý, míří do aukce

ČTK
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Stovky lidí v úterý stály ve frontě před galerií v Hongkongu, aby si prohlédly obraz nizozemského malíře Vincenta van Gogha, který byl veřejnosti nepřístupný více než 60 let. Dílo s názvem Kaštanové stromy v květu bude 18. listopadu vydraženo v New Yorku.

Vincent van Gogh's "Chataigniers en fleurs" at Sotheby's in Hong Kong
Návštěvníci si prohlížejí obraz Vincenta van Gogha, který je vystaven v aukční síni Sotheby’s v Hongkongu před plánovanou aukcí v New Yorku. Hongkong, Čína, 13. října 2026. Foto: REUTERS – Joyce Zhou
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Aukční síň Sotheby's odhaduje jeho cenu na zhruba 180 milionů dolarů (3,9 miliardy korun), což by znamenalo nový aukční rekord za van Goghovo dílo. Informovala o tom agentura AFP.

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Obraz z roku 1890 zachycuje rozkvetlý kaštan, kolem něhož prochází osamělý muž a tři ženy v japonských oděvech. Vznikl během posledních dvou měsíců malířova života a podle Scotta Niichela, místopředsedy aukční síně Sotheby's, patří k jeho nejvýraznějším a nejoptimističtějším dílům z tohoto období.

Obraz je jedním z 12 děl ze sbírky zesnulých argentinských sběratelů Nelly Arriety de Blaquierové a Carlose Pedra Blaquiera, která půjdou do dražby. Nabídka zahrnuje také obrazy Clauda Moneta, Camilla Pissarra a Paula Cézanna.

Van Gogh vytvořil obraz po odchodu z psychiatrické léčebny v Saint-Rémy-de-Provence, kde namaloval mimo jiné slavnou Hvězdnou noc. V posledních měsících života pracoval mimořádně intenzivně a podle Niichela dokončoval v průměru jedno dílo denně. Malíř zemřel v červenci 1890 ve věku 37 let.

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Dosavadní aukční rekord za van Goghovo dílo drží obraz Kvetoucí sad obklopený cypřiši, který se v roce 2022 prodal za 117,2 milionu dolarů (tehdy přibližně 2,9 miliardy korun).

Niichel nevyloučil, že by se novým majitelem obrazu mohl stát sběratel z Asie. Představení díla v Hongkongu podle něj naznačuje, že zájemci z tohoto regionu mohou být mezi potenciálními kupci.

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