Začíná festival Trutnoff, připomene nedožité 90. narozeniny svého „náčelníka“ Havla

Na trutnovském Bojišti začíná ve čtvrtek hudební festival Trutnoff Open Air, který připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. I jako prezident býval Havel po roce 1990 návštěvníkem festivalu a organizátoři akce jej prohlásili za svého náčelníka.
Program festivalu nabídne různé žánry, od rocku, undergroundu a world music až po alternativní rock, uvedli pořadatelé. Festival v podkrkonošském Trutnově potrvá do 16. srpna.
„Vše začne Open Air Bohoslužbou ve čtvrtek 13. srpna v 18:00 za čtyři dny míru a přátelství, ale také za náčelníka Václava Havla, kterému je letošní setkání věnováno. V 19:00 pak své dechové a strojové soukolí roztočí první kapela Krásné nové stroje, které v našem ležení nikdy nehrály,“ uvedli pořadatelé.
Na programu jsou například také kapely Lucie, The Plastic People of the Universe, Jasná Páka s Davidem Kollerem a Dádou Albrechtem, Pražský výběr, Ondřej Havelka s orchestrem Melody Makers či američtí Gogol Bordello.
Součástí festivalu jsou vedle pravidelných ekumenických bohoslužeb i debaty na kulturní, společenská i politická témata nebo divadelní představení, výstavy či projekce.
Pozor na silnici v okolí
Policie vyzvala řidiče k opatrnosti při jízdě po silnici I/37 kolem festivalového areálu. V místě je po dobu festivalu snížená rychlost na 30 km/h a chodci mají plotem vymezený koridor.
„Policie vyzývá všechny řidiče projíždějící Bojištěm, aby věnovali zvýšenou pozornost provozu a respektovali pokyny policistů,“ sdělila policejní mluvčí Šárka Pižlová. Kromě dohledu nad veřejným pořádkem se policie zaměří na kontrolu alkoholu či požití drog řidiči, uvedla policie.
Základy festivalu položil Martin Věchet v říjnu 1984, kdy se ve Starých Bukách u Trutnova měl uskutečnit menší nezávislý festival. Hrát mělo ve venkovské hospodě několik undergroundových a polooficiálních kapel. Koncert však rozehnala Státní bezpečnost (StB).
Komunistická policie rozpustila i první neoficiální ročník festivalu ve Volanově u Trutnova v září 1987. Hudební aparaturu se tehdy podařilo schovat u disidenta Václava Havla v jeho chalupě na Hrádečku. Již jako prezident býval Havel po roce 1990 návštěvníkem festivalu a organizátoři akce jej prohlásili za svého náčelníka.
Na Bojiště do Trutnova se festival vrátil v roce 2023, když se předtím v letech 2020 až 2022 konal v Brně. V Trutnově se konal pravidelně do roku 2016, pak následovala tříletá pauza.
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