Začíná Festival spisovatelů Praha. Diskutovat se bude o svobodě, lidských právech i nacionalismu

Od 10. do 15. listopadu se v Praze uskuteční Festival spisovatelů Praha s podtitulem A příště už oheň. “Vstupujeme do věku nelogické logiky, imitace populismu, jdeme zpátky směrem k rozkladu, segregaci, sirénám všeobjímajícího nacionalismu. Naši autoři venčí psa historie, předpovídají budoucí války, mladému publiku vyprávějí o živé kultuře,” píší pořadatelé. Kromě autorských čtení a diskusí nabídne festival i filmy a performance.

Letošní Festival spisovatelů Praha se zaměří na literaturu autorů, kteří se věnují interpetaci současné doby s ohledem na dříve nabyté osobní i společenské zkušenosti.

Jedním z hlavních hostů bude rakouský spisovatel Robert Menasse, který letos získal Německou knižní cenu za román Hlavní město.

11. listopadu bude v Senátu ze své knihy číst, 13. listopadu v Anežském klášteře se zúčastní spolu s americkým novinářem Wesleym Lowerym, jenž se věnuje lidským právům, a dvaačtyřicetiletým ruským básníkem Kirillem Medveděvem diskuse na téma A příště už oheň. O den později bude na stejném místě diskutovat s ministerm zahraničí Lubomírem Zaorálkem a tureckou spisovatelkou a filmařkou Ayse Kulinovou o situaci v Evropské unii.

Třiašedesátiletý Robert Menasse je jedním z nejvýznamnějších žijících rakouských autorů. Úspěch mu přinesl román Schubumkehr z roku 1995. Jeho texty se vyrovnávají zejména s rakouskými a také s evropskými nacionálními klišé, samotou a odcizením.

Mezi další hosty festivalu patří Syřan Adonis, který je považovaný za největšího žijícího básníka a zúčastní se diskuse o islámské otázce, držitel arabské Boookerovy ceny a autor kritických textů o islámu Mohammed Achaari nebo americký autor thrillerů Joseph Kanon.

Z tuzemských autorů se představí ve Francii usazená spisovatelka Magdaléna Platzová či básník, prozaik a nakladatel Martin Reiner.

Promítat se během festivalu bude Thriller o studené válce Berlínské spiknutí a dokument o americkém spisovateli a bojovníkovi za rovnoprávnost Jamesi Baldwinovi: I Am Not Your Negro.