Začíná festival proti totalitě Méně Tekel. Zahájí ho dramatický dokument o StB

Projekcí hodinového dokumentárního dramatu Akcia Monaco slovenského režiséra Dušana Trančíka o akci StB z roku 1948 v Bratislavě v pondělí organizátoři zahájí 19. ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Festival potrvá do 1. března, jeho součástí budou výstavy i konference.
Ve středu 25. února se v Senátu bude konat konference Nové hrozby demokracie v 21. století. Pietní shromáždění pod hlavičkou festivalu tentýž den připomene 78. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad.
Loňský film Akcia Monaco ve slovenské, české a francouzské koprodukci připomíná akci StB proti francouzskému generálnímu konzulátu v Bratislavě, v jehož čele stál intelektuál Étienne Manacʼh. Agenti tajné policie vydávající se za filmový štáb četli diplomatickou poštu, což vedlo k zatčení československých pracovníků konzulátu, konzulovi s pobočníkem se podařilo uprchnout. V následném monstrprocesu padly dva rozsudky smrti a několik doživotních vězení. Film vznikl podle knihy Jozefa Jablonického Podoby násilia.
V pondělí také organizátoři festivalu Mene Tekel zahájí v pražském kostele sv. Ludmily na náměstí Míru výstavu Oči státní bezpečnosti. Podílelo se na ní městské Muzeum paměti XX. století. Výstava mapuje sledovací útvary StB a seznamuje s jejími fotografiemi významných osobností, událostí a míst. Jiné dvě výstavy v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí připravilo sdružení Paměť. Dostaly název Musím jít odvážně vpřed a Gottwaldovy oprátky.
V úterý zahájí výstavu Praha 2 ve svém úřadě. Vznikla ve spolupráci s polským institutem a věnuje se ženám, Polkám, Češkám a Slovenkám v opozici mezi lety 1968 a 1989. Ústav pro studium totalitních režimů na náměstí Míru pak zahájí výstavu Otazníky nad naší svobodou.
Ve středu 25. února se vedle pietního shromáždění v Nerudově ulici a konference v Senátu také uskuteční na Staroměstské radnici seminář pro studenty o totalitě.
Ve čtvrtek 26. února se v Paláci Archa odehraje Den Ústavu pro studium totalitních režimů s přednáškami historiků. Týkat se budou bezpráví v Československu od nástupu KSČ k moci. Součástí bude diskuse historika Martina Valenty s bývalými disidenty Františkem Stárkem a Petrem Placákem, ve 2. patře paláce pak proběhne výstava Tváře undergroundu.
Ústav pro studium totalitních režimů se také s Právnickou fakultou UK podílí na rekonstrukci politického procesu. "Tentokrát půjde o dramatizaci procesu s Williamem Oatisem, americkým novinářem a vedoucím pražské pobočky tiskové agentury Associated Press z roku 1951," uvedl ústav na webu. Rekonstrukce je na programu v pátek v budově fakulty.
V neděli 1. března festival zakončí ekumenická bohoslužba za oběti totalit v katolickém kostele sv. Ignáce.
