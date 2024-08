Přes 200 umělců vystoupí na letošním ročníku festivalu Let It Roll, který začal tento čtvrtek. Třídenní akce se opět koná v areálu bývalého vojenského letiště v Milovicích na Nymbursku. K hlavním hvězdám patří anglická elektronická skupina Rudimental, která se do Česka vrací po pěti letech. Zahraje v sobotu večer. Pořadatelé očekávají 20 tisíc lidí.